Hazard neemt sowieso een strafschop, maar wie trapt er nog als het op penalty’s uitdraait?

Het kan vanavond tot verlengingen en strafschoppen komen. Bondscoach Roberto Martinez gaf deze week aan dat er op geoefend werd maar “dat de wedstrijdomstandigheden onmogelijk zijn na te bootsen”. Voor het overige wilde de bondscoach er weinig over kwijt.

Er is in elk geval niet zo intensief op getraind zoals de Engelsen, die zowaar een psycholoog inhuurden. Engeland had tot dinsdag, toen het met penalty’s won tegen Colombia, dan ook een beroerde reputatie als het op strafschopsessies op grote toernooien aankomt. Dan doen de Belgen beter. Nog maar één keer kwam het op een WK of EK tot strafschoppen bij de Belgen: op het WK 1986 in de kwartfinale tegen Spanje. De Rode Duivels wonnen toen met 5-4. Jean-Marie Pfaff stopte een strafschop en Leo ‘vertel nog eens over die strafschop’ Van der Elst trapte de beslissende binnen.

Als het er straks op aankomt, zal Eden Hazard als vaste strafschopnemer er zeker eentje trappen. Ook Romelu Lukaku en Axel Witsel zullen zich met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aanbieden. Michy Batshuayi, Thorgan Hazard en Youri Tielemans zijn bankzitters maar, als ze op het veld staan, dan zijn het potentiële strafschopnemers. Ze deden dat ook al bij hun clubs. Voor het overige zitten er geen Duivels in de selectie die ook bij hun club een strafschop nemen.

Wat vaststaat: Martinez zal geen truc zoals Louis van Gaal vier jaar geleden uithalen. De toenmalige Nederlandse bondscoach wisselde toen op het WK net voor de strafschoppenreeks in de kwartfinale tegen Costa Rica zijn doelman Jasper Cilissen voor Tim Krul omdat die laatste beter was in het stoppen van penalty’s. Courtois pakte bij de Duivels van de drie doelmannen de minste strafschoppen maar de Belgische bondscoach was duidelijk: “Thibaut blijft staan, ik heb vertrouwen in hem.”