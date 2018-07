Genieten van spectaculair vuurwerk op de Vlaamse feestdag? Droogte gooit roet in het eten

Als het van de brandweer afhangt, is er geen vuurwerk op de Vlaamse feestdag. Door de extreme droogte is het brandgevaar te groot. In de kustgemeenten is er geen gevaar want daar wordt het vuurwerk op het strand en boven zee afgeschoten. Maar in het binnenland is het vuurwerk al op veel plaatsen geannuleerd.

Zowel Brasschaat, Lint als Mechelen overwegen het geplande vuurwerk op 11 juli af te gelasten. Ze wachten nog het finale advies van de brandweer af. Maar dat advies is vrij duidelijk. Door de extreme droogte van de jongste dagen en weken is het brandgevaar veel te groot. Burgemeester Somers (Open vld) neemt normaal gezien vandaag een beslissing. “Als we het advies van de brandweer volgen, gaat het niet door”, zegt hij.

In Antwerpen, de Kempen en Limburg geldt nog altijd code rood voor de natuurgebieden. “Kasterlee is een groene gemeente. Wij hebben de vuurwerkmaker later weten dat we uiterlijk op 10 juli om 12 uur een beslissing nemen. Maar zoals het er nu voorstaat, wordt het vuurwerk afgelast”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Waasmunster (Oost-Vlaanderen) schrapte het vuurwerk al van het programma geschrapt . “De brandweer adviseerde dat het te gevaarlijk is met dit droge weer. Het risico op brand is te groot”, zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V).

Ook een aantal Limburgse gemeenten, zoals Tessenderlo, lassen het vuurwerk in deze droogteperiode af. Er geldt daar ook een totaalverbod op kampvuren zolang het risico op bosbranden niet afneemt.

Vuurwerkmaker Everard Pauly uit Oevel (Westerlo) zag de bui al hangen en werkt ondertussen een’ alternatief uit. “Een samengebalde show waar zeven Belgische vuurartiesten in combinatie met lasers, aangepaste muziek en geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk een artistiek schouwspel aanbieden. Het geheel duurt 26 minuten en de toeschouwers kunnen tot op tien meter van het spektakel komen.”

Maar dat moet nog besproken worden met de gemeenten met wie hij een contract had. Want het is wel duurder dan gewoon vuurwerk.

In kustgemeenten als De Panne, Middelkerke en Oostende (9 juli) gaat het vuurwerk wel gewoon door.