“Kafkaiaanse toestanden.” Zo omschrijft de Vlaamse striptekenaar Merho zijn poging om Proximus wifi te laten installeren in zijn nieuwe studio. “Na twee maanden én tientallen telefoontjes is het nog altijd niet in orde”, zegt hij. “Die call center girls zijn vooral bedreven in de boot afhouden en rustig blijven tegen boze klanten.”

Merho en zijn medewerkers verhuizen volgende week naar twee nieuwe adressen in Brasschaat. Een appartement om in te wonen en een kleinere studio om in te werken. “Om onze telefoons en wifi te laten overzetten naar de nieuwe adressen, zijn we op 8 mei een Proximus-winkel binnengestapt”, zegt de 69-jarige striptekenaar. “En het moet gezegd: op het privéadres was alles heel snel in orde.”

De studio was een heel ander paar mouwen. “Ik kreeg te horen dat dat een zaak was voor een andere dienst binnen Proximus, maar dat ze het wel gingen doorgeven en dat het snel in orde zou zijn. Omdat er vervolgens helemaal niets gebeurde, ben ik terug beginnen te bellen. Al snel belandde ik in kafkaiaanse toestanden. Je komt altijd terecht bij van die call center girls, die vooral bedreven zijn in de boot afhouden en rustig blijven tegen boze klanten. Daar hebben ze precies veel ervaring mee. Het enige wat ik te horen kreeg was: u wordt opgebeld. Maar dat was nooit het geval. Toen ik stilaan mijn geduld begon te verliezen heb ik gezegd dat ik mijn beklag zou doen in de pers? Het antwoord dat ik toen kreeg: dat kan er nog wel bij. Zulke zaken doen me echt denken aan de werkwijze van een voormalig Sovjet-ministerie.”

Ideetje voor De Kiekeboes? Het zat Merho zelfs zo hoog dat hij een open brief schreef aan Proximus-CEO Dominique Leroy (zie onderaan dit artikel). “Maar ook daar kreeg ik geen antwoord op. Het begint wel dringend te worden, hé. Volgende week verhuizen we en als het dan nog niet in orde is, zijn we met z’n allen technisch werkloos.”

Een absurde situatie, ideaal voor in een van de volgende strips van De Kiekeboes? “Je zou er eigenlijk weinig aan moeten veranderen. De situatie is al gek genoeg. De werkelijkheid overtreft de fictie. Misschien is het wel een ideetje, ja.”

Foto: Merho

Bij Proximus zeggen ze dat het om een misverstand gaat. “Op het privéadres is alles goed verlopen”, aldus woordvoerder Jan Margot. “We gaan er vandaag voor zorgen dat alles in orde komt. Merho moet niet vrezen: op het moment dat hij in de studio trekt, zal alles werken.”

De open brief, gericht aan Proximus-CEO Dominique Leroy

Geachte mevrouw Leroy,

Ik lees dat uw niet onaanzienlijke wedde van CEO op 2 jaar tijd met 8,17% is gestegen. Waarschijnlijk helemaal terecht. Ik heb er ook geen probleem mee dat iemand die zoals u een groot bedrijf runt behoorlijk vergoed wordt. De exorbitante lonen van voetbalmiljonairs, dat vind ik pas decadent. Maar anderzijds geven die heel wat mensen een pak vermaak. En zei een van uw woordvoerders vorig jaar niet dat het Proximus er nu net om te doen is om niet sympathiek te zijn. Een tikkeltje arrogant naar mijn smaak, maar wel een terechte omschrijving. Voor het bedrag dat u als CEO verdient zou het toch moeten lukken om een efficiënte dienstverlening te organiseren. Of is dat een hele naïeve opmerking van een oerdomme klant die absoluut geen verstand heeft van modern management. Vergeef het me in dat geval. Wat ik in gedachte had: gewoon bellen en door geschakeld worden naar de medewerker die het dossier behandelt. Het lijkt me een vrij adequate oplossing of is dit echt een onzinnig concept? Ik kan het u helaas niet zelf vragen. Uw callcenter girls zouden me nooit met u doorverbinden. En zelf terugbellen? Dat is dan weer niet de gewoonte bij Proximus.

Met de meeste hoogachting van iemand die het goed met u meent,

Merho, stripauteur