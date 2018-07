Provincie Antwerpen zoekt voor elke student in zorg goede stageplaats

De diploma's zijn uitgereikt, de studenten kunnen genieten van hun welverdiende vakantie of beginnen weldra aan hun eerste werkervaring. Van stages wordt even nu niet wakker gelegen, maar wel bij de Provincie Antwerpen. Met het nieuwe project 'Stage in de zorg' wil de provincie zoveel mogelijk studenten en werkzoekenden begeleiden naar een zorgbaan.

Dit nieuwe initiatief wordt opgestart in het raam van Zorgtalent, een samenwerkingsverband tussen Provincie Antwerpen, de stad Antwerpen en VDAB. Concreet gaat de provincie actief op zoek naar goede stageplaatsen in de gezinszorg voor leerlingen uit het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige om de eerste kennismaking met het beroep zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Zorgopleiders en werkgevers in de zorgsector werken vandaag al veel samen voor stages, maar toch zit er nog flink wat ruis op de lijn. Ieder heeft zijn eigen aanpak, eigen verwachtingen, eigen administratie ... Het gevolg is dat een aantal studenten niet weet door te stromen naar een effectieve job in de zorgsector. Met een eigen matchingsysteem bundelt de provincie de stageaanvragen van de scholen en stuurt ze naar de juiste organisaties in het werkveld.

Win-win

'Betere stages zijn een win-win voor iedereen. Belangrijk is dat de competenties van de werkzoekenden aansluiten bij het gevraagde profiel in de vacatures. Tijdens de stages kunnen die competenties al aangeleerd en ingeoefend worden. Door dit project krijgen we niet alleen meer mensen aan het werk in de zorgsector, ook de kwaliteit van de zorgverlening gaat erop vooruit', zegt Peter Bellens, die als gedeputeerde bevoegd is voor het arbeidsmarktbeleid voor de zorgberoepen.

Toch staat nog niet elke zorgorganisatie te springen om stagiairs te begeleiden omdat het ook extra tijd en energie vraagt. Dat is zeker het geval in de thuiszorg waar de stagiairs door zorgkundigen intens begeleid worden in een 1-op-1-relatie. 'Nochtans zijn stagiairs van onschatbare waarde', stelt Tom Janssen van Familiehulp. 'Stages garanderen een instroom van nieuwe bekwame mensen die al ervaring hebben opgedaan en bekend zijn met onze organisatie. Familiehulp investeert sterk in opleiding en begeleiding van stagiairs en dat loont. Instellingen die goed voor hun stagiairs zorgen, plukken daarvan ook de vruchten. Zij vinden vlotter gemotiveerde medewerkers.'

Meteen aan de slag

Tinne Aerts (19) kon zo vrijwel meteen na haar stage aan de slag bij Familiehulp, in de NOAH dagopvang voor ouderen in Merksplas. 'In het 7de jaar kon ik mijn stage in de thuiszorg doen bij Familiehulp en dat was mij enorm bevallen. Dat heeft voor mij de doorslag gegeven. Ik was eigenlijk van plan om nog verder te studeren als animator, maar ontdekte dat de thuiszorg mij toch meer lag. Dat zegt dus al genoeg over het belang van een goede stage', getuigt ze.

'Hoewel mijn school veel tijd en werk stak in het zoeken naar geschikte stages, was er toch een drietal studenten uit mijn klas die voor hun stage in de thuiszorg geen plaats hadden gevonden. Zij kwamen terecht in een kinderdagverblijf om hen hoe dan ook enige ervaring te laten opdoen, maar moesten daar vooral logistieke taken uitvoeren. Dat helpt niet om te ervaren of die job je al dan niet ligt. Ik kan dit initiatief dus alleen maar toejuichen.'

Vraag en aanbod

Met het project wil Provincie Antwerpen daarom ook meer doen dan enkel de perfecte match maken tussen studenten en stageplaatsen. Door de matching centraal te organiseren, krijgt de provincie een objectieve kijk op de knelpunten en de opportuniteiten om vraag en aanbod nóg beter op elkaar af te stemmen. Zo kan ze nieuwe acties ontwikkelen om de kwaliteit van de zorgstages zowel voor de studenten als de werkgevers te verbeteren, bijvoorbeeld door stagebegeleiders speciaal op te leiden om studenten beter te coachen en te evalueren.

