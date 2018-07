Burgemeester krijgt gouden tip over brandstichters Callboys-toren: “Bende uit de regio die al meerdere feiten pleegde”

Meensel-Kiezegem / Tielt-Winge - De lokale recherche van de politie van Tielt-Winge gaat een aantal jongeren ondervragen in verband met de brandstichting in de Vlooybergtoren, onder meer bekend uit de tv-reeks Callboys. Burgemeester Rudi Beeken ontving op zijn advocatenkantoor een brief met belangrijke informatie over de daders.

“Ik heb vrijdagmorgen in ons advocatenkantoor een anonieme brief gekregen met belangrijke details over de brand en de vermoedelijke daders. Volgens de onderzoekers staat er details in die kloppen met de bevindingen van de onderzoekers. We gaan er dus van uit dat we op het juiste spoor zitten”, zegt Beeken (Open VLD).

Vorige week werd de iconische Vlooybergtoren in brand gestoken met strobalen en een brandversneller.De schade is groot.

“We hadden aan het publiek gevraagd om ons tips te bezorgen die zouden leiden tot de ontmaskering van de daders. Er zijn heel wat tips binnengekomen. Vanmorgen stak er een anonieme brief in de bus van het advocatenkantoor, aan mij persoonlijk gericht. Daar staat in dat het gaat om een reeks van daders, meer dan vijf. Ze zouden ook meerdere kleinere brandstichtingen hebben gepleegd in het Hageland. De zaak is nu in handen van onze lokale recherche en het parket.”

Volgens de burgemeester bedraagt de schade aan de trap zo’n 100.000 euro. “Gelukkig zijn we daar voor verzekerd”, zegt Beeken. Het bovenste deel waarin schokdempers zitten omdat de toren moet kunnen bewegen als hij wordt beklommen, moet worden gedemonteerd. Nadien zouden we de toren anderhalve meter hoger willen maken. Daarvoor wordt, in samenwerking met de Callboys, een crowdfunding opgestart. Zo betaalt enkel wie achter het initiatief staat een stuk je mee en moeten we de gemeentekas er niet voor aanspreken.”

“Wat hier vorige week is gebeurd, kan alleszins niet door de beugel. Maar schrijf het maar op: de bende van de Vlooybergtoren is er gloeiend bij...”