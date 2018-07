Mazelen zijn weer in opmars: ook vakantielanden van de Belgen worden getroffen

Voor het tweede jaar op rij is er in meerdere Europese landen een sterke toename in het aantal gevallen van de mazelen. Vorig jaar was dat vooral het geval in Roemenië en Italië. Nu worden onder andere ook nog Frankrijk en Griekenland getroffen. Ook in populaire vakantiebestemmingen van de Belgen is er dus een uitbraak van de ziekte.

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -Controle (ECDC), dat deel uitmaakt van de Europese Unie, waarschuwde begin dit jaar al voor een epidemie. Niet onlogisch, als je naar de cijfers kijkt. In 2016 stond de teller op 4.643 in heel de EU. Vorig jaar ging het om bijna 10.000 gevallen meer, met 14.451 geregistreerde zieken. 86 procent daarvan bleek niet ingeënt.

Mazelen in Europa in april 2018 Foto: ECDC

Door de huidige uitbraak in zuidelijk Europa waarschuwde de Nederlandse Gezondheidsdienst reizigers die naar Zuid-Europa trekken al. In België raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid sowieso aan om vaccinaties na te kijken als je op reis gaat, ook als je niet ver op reis gaat. “Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen mazelen, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen”, klinkt het bij het Agentschap.

En er zijn wel degelijk leeftijdsgroepen in ons land die niet of niet volledig ingeënt zijn. Ons land is in 1985 begonnen met de vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella voor éénjarigen. Vaccinaties waren toen echter nog niet ingeburgerd. Dat wil zeggen dat een deel van de huidige jongvolwassenen het vaccin toch niet volledig kregen. En mensen ouder dan 33 jaar hebben het vaccin dus zelfs nooit gekregen, en een groot deel van hen kreeg de ziekte ook niet toen ze jong waren, waardoor ze niet automatisch resistent zijn. Mensen geboren voor 1965 hebben wel vrijwel allemaal de mazelen gehad en kunnen de ziekte nu dus niet meer krijgen.

Hoge vaccinatiegraad

Een vaccin tegen de mazelen is in ons land niet verplicht, maar de vaccinatiegraad ligt wel hoog, zeker in Vlaanderen is dat het geval, met een vaccinatiegraad van 95 procent voor de eerste dosis en 92,5 procent voor de tweede dosis. Wallonië scoort minder goed. Daar wordt 75,5 procent gehaald wat die tweede dosis betreft. Dat is ook een van de redenen waarom er vorig jaar een uitbraak van de mazelen was in die regio.

(lees verder onder de afbeelding)

Op bovenstaand kaartje met gegevens uit 2016 (dat het ECDC in mei 2018 verspreidde) zijn 4 landen te zien die slecht scoren op Europees niveau wat betreft de tweede dosis die nodig is bij het vaccineren tegen de mazelen. Niet toevallig worden die landen (Frankrijk, Italië, Griekenland en Roemenië) ook nu weer getroffen door de ziekte. Foto: ECDC

In onder andere Griekenland en Roemenië, waar het aantal mazelengevallen ook nu weer hoog ligt, is er ook geen verplichte vaccinatie, maar ook geen automatisch hoge vaccinatiegraad. Ook in Italië en Frankrijk was er tot voor kort geen verplichte vaccinatie tegen de mazelen. Dat is nu wel zo: sinds begin dit jaar worden baby’s in Frankrijk verplicht ingeënt tegen de ziekte. In Italië werd vorig jaar beslist om alle kinderen onder de 17 jaar te vaccineren.

Nationale vaccinatieplannen

De EU pleit intussen voor een Europese coördinatie wat vaccinaties betreft. Een te lage vaccinatiegraad in één lidstaat kan in het Europa zonder binnengrenzen immers ook de gezondheid van mensen in andere lidstaten in gevaar brengen. Het doel is dat tegen 2020 alle lidstaten nationale vaccinatieplannen hebben, onder andere om de vaccinatiegraad tegen de mazelen in heel Europa op minstens 95 procent te brengen. Dat is ook de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Wat zijn de mazelen?

De mazelen behoren tot de meest besmettelijke infectieziekten en worden veroorzaakt door het mazelenvirus. Het is een typische kinderziekte, die vooral voorkomt bij kinderen tussen 1 en 6 jaar. De ziekte duurt ongeveer twee weken en gaat vanzelf over, maar kinderen kunnen er wel heel ziek door zijn. Zo kan de ziekte bijvoorbeeld leiden tot complicaties, zoals oorontsteking, diarree, longontsteking, keelontsteking of hersenontsteking. Mazelen zijn een van de voornaamste oorzaken van sterfte onder kinderen. Ook voor volwassen kan het fatale gevolgen hebben. In 1980, dus voor er op grote schaal tegen mazelen gevaccineerd werd, stierven op jaarbasis naar schatting 2,6 miljoen mensen aan de ziekte.

De symptomen van mazelen zijn rode vlekken die beginnen achter de oren en zich verspreiden over het hele lichaam in een periode van drie dagen, hoge koorts, een erg zieke indruk, niet speels en niet actief zijn, oogontsteking en rode ogen, hoesten, verkoudheid en een lopende neus. De ziekte wordt overgedragen via in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit neus, keel en mond, direct contact met snot of slijm en soms via besmette voorwerpen of oppervlakten.