Wereldberoemde ‘Tapijt van Bayeux’ keert na 950 jaar terug naar Engeland

Het Tapijt van Bayeux, een borduurwerk uit de elfde eeuw dat de slag bij Hastings uitbeeldt, zal in 2022 naar Engeland terugkeren. Opmerkelijk, want de vorige keer dateert al van 950 jaar geleden.

Het beroemde tapijt, 70 meter lang en 50 centimeter hoog, beeldt het verhaal uit van de Slag bij Hastings in 1066. Daarbij viel Willem de Veroveraar Engeland binnen en versloeg hij de Angelsaksische koning Harold. Het tapijt werd vermoedelijk twee jaar later gemaakt, door Engelse nonnen. Leuk weetje: op het borduurwerk is ook een komeet te zien, mogelijk gaat het om de komeet Halley.

Vrijwel meteen werd het tapijt overgebracht naar de kathedraal van het Franse Bayeux, waar het vandaag nog altijd te bezichtigen is in een museum. Maar daar komt in 2022 verandering in. Frankrijk en Engeland hebben een akkoord gesloten dat het tapijt (tijdelijk) te zien zal zijn in musea verspreid over het Verenigd Koninkrijk. Welke musea dat zijn, is nog niet bekend. “Het gaat om een schat van globaal belang en het staat symbool voor de diepe relaties tussen Engeland en Frankrijk”, aldus de Britse cultuurminister Matt Hancock.

Foto: BELGAIMAGE