Al gehoord van “de bus parkeren”? Hoe werkt de videoref? Dit moet u weten indien u als voetballeek naar de Rode Duivels wil kijken

De Duivelsgekte zal voor de WK-kwartfinale van vanavond tegen Brazilië waarschijnlijk ongekende hoogten bereiken. Bent u iemand die zelden voetbal kijkt, maar straks toch ook de wedstrijd zal volgen? Dan vindt u hieronder alles wat u moet weten wanneer u straks de Rode Duivels vooruit wil schreeuwen en toch iets wil begrijpen van al die moeilijke voetbaltermen.

Foto: RR

Op het eerste gezicht lijkt voetbal een zeer simpele sport, maar op professioneel niveau is er heel wat tactiek mee gemoeid. Essentieel bij elk team is de veldbezetting die de trainer gebruikt: er moet een balans zijn tussen verdediging, middenveld en aanval. De Rode Duivels spelen normaliter in een 3-4-3-opstelling. Dat betekent dat er 3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 aanvallers zijn (de doelman wordt hierin niet meegerekend). Deze spelerstypes kunnen in hun linies ook op verschillende manieren opgesteld worden: op één lijn, in een driehoek, de flankspelers iets dichter bij het doel van de tegenstander, noem maar op.

LEES OOK (N+):Spelen de Rode Duivels nu met drie of vier achterin? Zo flexibel zijn onze Rode Duivels echt

LEES OOK: WK-favoriet Brazilië doorgelicht: hebben ze nu wel leren verdedigen?

De bus parkeren

De opstelling is slechts één deeltje van het tactische voetbalcontinuüm. Er zijn er ook nog een resem aan aanvallende en verdedigende tactieken die op verschillende momenten gebruikt kunnen worden. Eentje die u mogelijk vanavond zal zien terugkeren is “de bus parkeren”, een defensieve tactiek die vaak gebruikt wordt wanneer een team op voorsprong staat of absoluut een gelijkspel wil behalen. De essentie ervan is heel simpel: vrijwel het volledige team gaat achteraan spelen en trekt als het ware een muur op, waardoor het voor de tegenstander erg moeilijk wordt om te scoren. De origine van de term ligt bij de Portugese coach José Mourinho, momenteel manager van de succesvolle Engelse club Manchester United waar Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini spelen. Lees hier meer over het tactische plan van de Belgen.

Verder zijn er enkele tactische voetbaltermen die u ook vanavond ongetwijfeld zal horen of lezen tijdens het commentaar. “Pressing” houdt bijvoorbeeld in dat er druk wordt gezet op de speler die balbezit heeft. Dan zullen meer spelers van de tegenstrever hem de bal proberen ontfutselen. Een andere populaire voetbalterm is de “omschakeling”: dat houdt in dat er op de eigen helft druk wordt gezet zodat de tegenstander balverlies lijdt, waarna er zo snel mogelijk een tegenaanval op poten wordt gezet.

Wat is buitenspel precies?

We horen het u al zeggen. Buitenspel, wat is dat? Het is een zeer bekende - maar zelden volledig begrepen - regel in het voetbal. Een speler staat in buitenspelpositie als hij dichter bij de achterlijn van de tegenstander staat dan de bal en de voorlaatste tegenstander, inclusief de doelman. Een speler kan pas buitenspel staan op het moment dat hij de bal ontvangt van een teamgenoot. De regel geldt echter alleen wanneer de speler zich op de helft van de tegenstander bevindt: op de eigen speelhelft kan een speler geen buitenspel staan.

Om te zorgen dat de buitenspelregel en talloze andere richtlijnen worden opgevolgd, is er natuurlijk de scheidsrechter. Hij moet het reglement correct toepassen en zorgen dat er passend gereageerd wordt wanneer spelers in de fout gaan. De meeste fouten betreffen het foutief afstoppen van een speler die balbezit heeft. De belangrijkste basisregel hier is dat je in principe nooit een fout maakt als je met je duel of tackle eerst de bal raakt en de andere speler niet in gevaar brengt. Om de wedstrijd in goede banen te leiden, rekent de scheidsrechter ook op zijn team.

Vier scheidsrechters in het stadion, één erbuiten

Team, zegt u? Inderdaad, de scheidsrechter doet zijn werk niet alleen. Hij wordt tijdens de wedstrijd bijgestaan door enkele helpers waarmee hij radioverbinding heeft, te beginnen met de twee lijnrechters. Zij helpen de scheidsrechter om de spelers in het oog te houden. Deze lijnrechters staan net buiten het veld en nemen elk één kant van het speelveld voor hun rekening. Ze zijn gewapend met een geel-oranje vlag: daarmee geven ze aan welk team bij een inworp de bal weer in het spel brengt, wanneer een speler gewisseld wordt en wanneer en door welke ploeg er een buitenspelovertreding is begaan.

Verder is er langs de zijlijn ook nog een vierde scheidsrechter aanwezig. Deze heeft een bord dat hij voor twee dingen gebruikt: om bij een wissel aan te geven welke spelers elkaar vervangen (door middel van hun rugnummer) en hoeveel minuten extra tijd er aan het einde van elke helft wordt gespeeld. De vierde scheidsrechter vervangt ook de scheidsrechter als deze de wedstrijd niet kan verderzetten, bijvoorbeeld door een blessure.

Tot slot is er tegenwoordig ook de veelbesproken videoscheidsrechter, een relatief nieuw concept in het voetbal. De VAR (Video Assistant Referee) bestaat uit een groep officials die videobeelden van bepaalde wedstrijdfases herbekijkt. Deze bevindt zich buiten het stadion en staat in directe verbinding met de scheidsrechters op het veld. De VAR kan op elk moment informatie doorspelen zodat de scheidsrechter eventuele foute beslissingen kan herzien, iets wat voordien niet mogelijk was. Bij twijfel kan de scheidsrechter ook een videoset naast het veld raadplegen om zelf bepaalde fases te herbekijken.

Foto: RR

Wanneer geel en rood?

Waar u ongetwijfeld ook al van gehoord hebt, zijn de gele en rode kaarten die de scheidsrechter kan uitdelen. Wanneer en welke kleur de ref trekt, is echter geen exacte wetenschap. Een gele kaart geldt doorgaans als een soort laatste waarschuwing en kan om heel wat verschillende redenen gegeven worden. Voorbeelden hiervan zijn herhaaldelijk de spelregels overtreden, onsportief gedrag, te veel in discussie gaan met de scheidsrechter, tijd winnen, spelbederf, de bal wegtrappen nadat de scheidsrechter gefloten heeft, het uittrekken van het shirt, en nog veel meer.

Zeldzamer en gevreesder is de rode kaart: wanneer een speler zo’n exemplaar onder de neus geschoven krijgt, moet hij het veld verlaten en moet zijn team onherroepelijk met één man minder verder. De rode kaart wordt getrokken wanneer een speler voor de tweede keer geel krijgt, maar kan ook rechtstreeks gegeven worden. Dit gebeurt enkel bij extreme vormen van onsportief gedrag en in situaties die de veiligheid van andere spelers rechtstreeks in gevaar brengt. Voorbeelden zijn een tackle waarbij de tegenstander zich ernstig kan blesseren, het uitdelen van een slag, trap of elleboogstoot, op duidelijke wijze een tegenspeler het scoren beletten door de bal met de hand aan te raken of een tegenspeler die alleen op het doel afgaat een duidelijke kans op scoren ontnemen door hem foutief af te stoppen. Laat ons alvast hopen dat geen enkele Rode Duivel zich vanavond op dergelijk gedrag laat betrappen...

LEES OOK: Martinez houdt voet bij stuk en start met drie verdedigers: dit zijn de verwachte elf tegen Brazilië