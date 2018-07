“Ik stierf bijna in Rusland”: het ongelofelijke comebackverhaal van ‘het monster’ Thiago Silva

Als de Rode Duivels naar de halve finales willen, moeten ze straks voorbij Thiago Silva. Niet evident, de bijnaam van de 33-jarige centrale verdediger luidt niet zomaar O Monstro. En als geen ander heeft hij een Missie Moskou. In 2005 lag hij er maandenlang alleen in een ziekenhuis met tuberculose, hij ontsnapte maar nipt aan de dood. “Nooit zet ik nog een voet in Rusland”, aldus Silva jaren later, maar voor het WK maakte hij wel een uitzondering… Silva is klaar voor de ultieme wraak op zijn ziekte.