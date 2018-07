Politie treft dertien pythons aan in Brusselse woning, twee dieren zwanger

Sint-Jans-Molenbeek - Een wijkagent van de politiezone Brussel-West heeft donderdag tijdens een huisbezoek bij een vrouw in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek dertien pythons aangetroffen. De vrouw had niet de juiste vergunningen en dus werden de dieren tijdelijk in beslag genomen.

Tijdens een standaard huisbezoek merkte een wijkagent op dat er in een bepaalde ruimte slangen werden gehouden in grote plastic bakken.

“De dieren zijn in goede gezondheid en hadden stro en water, dus dat was geen enkel probleem. Het probleem stelt zich in de vraag of de vrouw de juiste vergunningen heeft Die kon ze niet voorleggen en dus kwam de eenheid exotische dieren van de brandweer tussen”, vertelt Johan Berckmans, woordvoerder van de politiezone Brussel-West.

Bij de interventie van de brandweer werd ook nog eens vastgesteld dat twee dieren drachtig zijn.

De vrouw werd verhoord en er werd intussen contact opgenomen met het Brussels gewest. In afwachting van de juiste vergunning en het oordeel van het gewest zijn de dieren ter plaatse in beslag genomen

“Maandag wordt er ter plekke gegaan met inspecteurs van het Brussels gewest om te zien of ze toestemming krijgt om de slangen te houden. Volgens het gewest kan het niet dat ze zoveel slangen houdt. Er zijn beperkingen en waarschijnlijk zal ze er maximum vijf kunnen houden”, aldus Berckmans.