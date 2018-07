“Aantal vliegtuigen verdubbelt komende 20 jaar”

De wereldwijde vloot van lijnvliegtuigen zal de komende twintig jaar verdubbelen. Er zal vraag zijn naar 37.390 nieuwe passagiers- en cargovliegtuigen, en naar 540.000 piloten. Dat staat in de prognoses 2018-2037 die de Europese vliegtuigbouwer Airbus vrijdag bekendmaakte.

Airbus verwacht dat het luchtvaartverkeer elk jaar met gemiddeld 4,4 procent zal groeien. De wereldwijde vliegtuigvloot zal tegen 2037 verdubbelen tot 48.000 toestellen. Behalve ruim 26.000 nieuwe vliegtuigen, zullen de luchtvaartmaatschappijen ook bijna 11.000 oudere vliegtuigen vervangen door nieuwe, energiezuinigere exemplaren.

Airbus verwacht dat de vraag naar vliegreizen vooral zal toenemen in opkomende economieën, waar de middenklasse groeit en de besteedbare inkomens toenemen. Veranderende bedrijfsmodellen in de luchtvaartsector en toenemende schaalgrootte helpen luchtvaartbedrijven om economische dips te doorstaan.

De groei situeert zich vooral in het segment van de middellangeafstandsvliegtuigen, zoals de A320neo van Airbus en de 737-MAX van de Amerikaanse concurrent Boeing. In dat segment zouden ruim 28.000 vliegtuigen nodig zijn, of meer dan drie kwart van de verwachte vraag.

Voor de echt grote vliegtuigen zijn de verwachtingen bescheidener. In de categorieën “Large”, die Airbus nu bedient met de meeste A350’s, en “XL”, waar de A350-1000 en de superjumbo A380 in vallen, zou er behoefte zijn aan gezamenlijk zowat 3.300 vliegtuigen.

De marktstudie van Airbus werd gepubliceerd in de aanloop naar het luchtvaartsalon van Farnborough, nabij Londen. Dat opent op 16 juli de deuren.