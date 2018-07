Nederland kreeg zes Duitse wolven op bezoek: “Staat ook in Vlaanderen te gebeuren”

Zes wolven uit Duitse roedels zijn in het voorjaar op bezoek geweest in Nederland. Het ging om drie vrouwtjes en drie mannetjes, waaronder twee broers. Dat concludeert Wageningen Environmental Research (WENR), een onderzoeksinstituut voor de leefomgeving en onderdeel van Wageningen Universiteit. Volgens het Belgische meldpunt Welkomwolf.be is dat ook goed nieuws voor onze streken.

De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van een speciale DNA-techniek. “Met deze techniek kunnen we achterhalen welk individu het betrof, wat het geslacht is, en waar het dier vandaan kwam”, zegt populatiegeneticus Arjen de Groot.

Het DNA werd afgenomen van doodgebeten of verwonde schapen die afgelopen voorjaar op verschillende locaties zijn gevonden. Het genetisch materiaal werd vergeleken met de database van het Duitse onderzoeksinstituut Senckenberg, dat een database met DNA-profielen van de Duitse wolvenroedels beheert.

In maart werden in Drenthe schapen en lammeren aangevallen. Van drie incidenten is nu de dader bekend, een mannetje uit een roedel in het Duitse Nedersaksen. Het dier werd korte tijd later doodgereden nabij het Vlaamse Opoeteren. Uit het DNA-onderzoek bleek hij de broer te zijn van een wolf die eind februari bij Bunschoten actief was. Beide dieren komen dus uit dezelfde roedel.

Volgens het Belgische meldpunt Welkomwolf.be tonen de gegevens aan dat ook in onze contreien steeds meer wolven aangetroffen zullen worden. “Wolven gaan ons echt blijven verbazen”, zegt Jan Loos. “ Wat nu gebeurt in Nederland, staat met een vertraging van een paar jaar ook in Vlaanderen te gebeuren.”