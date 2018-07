Topgangster en ontsnappingskoning Nordin Benallal opnieuw gearresteerd

De Brusselse crimineel Nordin Benallal (39) is opnieuw gearresteerd. Dit keer op verdenking van gijzeling. Benallal, die al verschillende veroordelingen opliep en in 2004 door het assisenhof van Waals-Brabant werd veroordeeld tot 27 jaar cel, ontsnapte al vier keer uit de gevangenis.

Nu wordt hij verdacht van gijzeling om losgeld af te troggelen van zijn slachtoffer, weet RTL Nieuws. In Zellik, Vlaams-Brabant, werd een man thuis ontvoerd en geslagen. De ontvoering duurde tien uur. Onderzoek leidde de speurders naar een van hun ‘vaste klanten’ namelijk Nordin Benallal. Hij was sinds 2016 vrij onder voorwaarden. Maar dat belette hem blijkbaar niet om toch weer nieuwe feiten te plegen.

De man is intussen 39 jaar en zat sinds zijn tienerjaren in het misdaadwereldje. Het begon als tiener met bedreigingen aan het adres van zijn leerkracht op school. Later pleegde hij tientallen gewapende overvallen en carjackings. Dat leverde hem alles samen voor zo’n veertig jaar celstraffen op. Zo kreeg hij voor het hof van assisen in Waals-Brabant 27 jaar voor een reeks overvallen waarbij een slachtoffer levenslang verminkt raakte. Na verschillende operaties bezweek het slachtoffer uiteindelijk. In datzelfde jaar werd hij voor de correctionele rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel voor 53 inbraken. Daarbij gebruikte hij ook geweld tegen bejaarden.

Krukken weggegooid

Naast topgangster is Benallal ook een meester in het ontsnappen. Niet alleen kon hij verschillende keren tijdens achtervolgingen de politie afschudden. Hij slaagde er maar liefst vier keer in om uit de gevangenis te ontsnappen

In 2000, hij liep toen op krukken wegens een vermeend voetletsel, gooide hij op weg naar de raadkamer die krukken plots weg en zette het op een lopen. Een andere keer vluchtte hij via een touw dat van buitenaf over de gevangenismuur werd gegooid en één keer nam zijn broer Younes zijn plaats in tijdens een bezoek. In 2007 ontsnapte hij met een helikopter. Die landde op de koer van de gevangenis en pikte hem daar op.