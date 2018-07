FIFA nodigt voetballertjes die vast zitten in grot uit op WK-finale

De Wereldvoetbalbond FIFA nodigt de twaalf jongeren die al dertien dagen vastzitten in een grot in Thailand, uit voor de finale van het WK voetbal. “Indien ze, zoals we allemaal hopen, in de komende dagen herenigd worden met hun familie en hun gezondheid hen toelaat om te reizen, nodigen we ze graag uit voor de finale in Moskou”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino in een brief aan de Thaise voetbalbond. Die publiceerde de brief vrijdag op Facebook.

De jongeren, die tussen 11 en 16 jaar oud zijn, en hun trainer zitten sinds 23 juni vast in een grot in het noorden van Thailand, nadat het stijgende water hen belette om de grot te verlaten. De jongeren werden eerder deze week levend aangetroffen, maar het is nog niet duidelijk wanneer ze zich uit hun benarde positie zullen bevrijd worden. Ook is het niet geweten hoe lang de dertien nog kunnen overleven in de grot, waar het zuurstofgehalte ontoereikend is.

De reddingswerkers willen vrijdag een luchtpijp naar de kamer leiden waarin de slachtoffers zitten, om zo zuurstof tot bij hen te krijgen. Ze hopen bovendien met behulp van een pomp het waterniveau te doen dalen. Doel is om de regen voor te zijn, die tijdens het weekend wordt verwacht.

Vrijdag kwam een reddingswerker om het leven die de kinderen een voorraad zuurstof had bezorgd. Op de terugweg verloor hij het bewustzijn door een zuurstoftekort. FIFA-voorzitter Infantino drukte in zijn brief naar de Thaise voetbalbond “zijn diepste medeleven uit”.