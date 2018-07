Charleroi vertrekt morgen op stage, maar vier spelers moeten hun koffer niet pakken. Francis N’Ganga, Benjamin Boulenger, Enes Saglik en Florent Stevance blijven namelijk thuis. De vier komen niet voor in de plannen van de technische staf en directie voor het komende seizoen. Opvallend: N’Ganga (33) mocht vorig jaar om dezelfde reden niet mee op stage, raakte uiteindelijk niet weg en knokte zich terug in de basis. Nu lijkt zijn verhaal om Mambourg echt over.