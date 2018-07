Donald Trump geen humor? Dit cadeautje gaf hij mee voor Kim Jong-un

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo naar Noord-Korea gestuurd om er over denuclearisatie te praten. Pompeo kwam niet met lege handen toe: Trump had hem de cd ‘Rocket Man’ van Elton John toegestopt om ter plaatse als cadeautje af te geven aan Kim Jong-un.

Momenteel lijkt alles koek en ei tussen Donald Trump en Kim Jong-un, maar dat is niet altijd zo geweest. Nog niet zo lang geleden werden er met schering en inslag verwijten over en weer geslingerd. De pot verweet de ketel dat hij een “geesteszieke, demente oude psychopaat” was, terwijl de ketel de pot dan weer uitschold voor een “raketman” op zelfmoordmissie.

Geleidelijk aan ontdooide het ijs tussen de twee toch en vorige maand kwam het zelfs tot een historische top. Voor het eerst in de geschiedenis zaten de staatshoofden van de VS en Noord-Korea samen rond de tafel.

De ontmoeting was duidelijk een groot succes, want op dit moment is opnieuw een Amerikaanse minister naar Pyongyang gereisd. Mike Pompeo is ter plaatse om de gesprekken over de denuclearisatie van Noord-Korea voort te zetten. In zijn valies zat één opmerkelijk cadeautje voor Kim Jong-un. De cd ‘Rocket Man’ van Elton John, een weinig subtiele verwijzing naar het verwijt “raketman”. Het kaartje met “Veel liefs, Donald Trump” denken we er graag bij.

Het gaat niet om het eerste opmerkelijke geschenk van Trump aan de Noord-Koreaanse dictator. Tijdens hun ontmoeting in juni had Trump ook al een promofilmpje mee, gemaakt in ware Hollywoodstijl, dat Noord-Korea de voordelen moest tonen van een open toekomst, zowel wat economie als technologie betreft.