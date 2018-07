De eenzaamste man op de Werchter-wei: “Als we verliezen, verhuis ik naar Uruguay”

Een wei vol rode truitjes en bloemenkransen. Daartussen: één kerel met een Brazilaanse vlag rond zich. “Het wordt spannend. Maar we gaan jullie kloppen.”

Daniel Saraiva was twee jaar geleden op Rock Werchter. “Toen ik de affiche van dit jaar zag, kon ik niet anders dan terugkeren.” Het werd een Europees tripje. Eerst IJsland, dan Berlijn, nu Werchter. “Wat een heerlijk toeval dat mijn en jullie land nu nu tegen elkaar spelen. Ik denk dat wij winnen, maar het zal nipt worden, zeker met kleppers als Hazard in jullie team.”

Saraiva woont in het zuiden van Brazilië, vlakbij de grens met Uruguay. “Als we verliezen, kan ik misschien verhuizen. Het is een optie. Maar dan loop ik het risico dat ik in de halve finale nog eens van jullie op de donder krijg.”

Zijn WK is trouwens al geslaagd. “De kwartfinale is te weinig voor ons, maar het is niet mis. En vooral: de Argentijnen zijn al naar huis.”

Tijdens onze fotoshoot werd Daniel aangeklampt door drie Rode Duivels-supporters. “Ga je mee op de foto? Dan kunnen we de pronostiek uitbeelden. 1-3 voor ons.”

Hun pronostiek? 1-3.

Foto: jcd