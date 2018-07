Topschutter aller tijden bij de Rode Duivels, maar hoe maakt Romelu Lukaku zijn doelpunten? Wij leggen het uit

Als er op één man wordt gerekend voor de doelpunten tegen Brazilië, is het wel Romelu Lukaku. Met vier doelpunten tot dusver is hij ook op dit WK goed bij schot. De spits van Manchester United is dan ook topschutter aller tijden voor de Belgen. Maar wat is nu eigenlijk het geheim van Lukaku? Hoe maakt hij al die doelpunten? Wij leggen het uit.

Voetbal is tactiek en op geen enkel ander moment wordt er meer denkwerk verricht dan tijdens het WK. Maar tactiek is ook ingewikkeld. Daarom vatten wij de meest interessante plannen samen in een exclusieve videoreeks van het tactische brein van onze redactie, Guillaume Maebe.

Lees ook (N+): Spelen de Rode Duivels nu met drie of vier achterin? Zo flexibel zijn onze Rode Duivels echt