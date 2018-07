Navo-baas waarschuwt regering-Michel: “Ik verwacht dat België woord houdt”

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de Navo, verwacht dat België het engagement nakomt om tegen 2024 twee procent van het bbp aan defensie uit te geven. “België heeft nog een heel lange weg af te leggen”, zegt Stoltenberg in aanloop naar de Navo-top van 11 en 12 juli in Brussel. Die top zal onder andere in teken staan van een eerlijke lastenverdeling binnen de verdragsorganisatie.

“Ik verwelkom dat België gestopt is met besparingen op defensie-uitgaven en opnieuw meer investeert, maar het land heeft nog een heel lange weg af te leggen”, aldus de Navo-baas. “Het gaat erom dat we allemaal bijdragen met meer uitgaven, maar ook met nieuwe capaciteiten en bijdrages aan Navo-missies en -operaties.”

Op de Navo-top van Wales in 2014 zijn de lidstaten overeengekomen om de defensie-uitgaven tegen 2024 op te trekken tot 2 procent van het bbp. België is echter een van de slechtste leerlingen van de klas met 0,90 procent van het bbp aan defensie-uitgaven in 2017, volgens voorlopige Navo-cijfers.

“Ik verwacht dat België zich ook houdt aan het engagement dat we allemaal zijn aangegaan”, aldus Stoltenberg. “Dat België de defensie-uitgaven opvoert, meer investeert in capaciteiten en meer steun levert aan onze missies en operaties. Dat maakt deel uit van het lidmaatschap van een alliantie waar we elkaar beschermen en verdedigen.”

Premier Charles Michel zei woensdag in de commissie Landsverdediging dat België wil evolueren naar het gemiddelde van de niet-nucleaire EU-lidstaten die deel uitmaken van de Navo (1,3 procent). “Ik verwacht dat het Europese gemiddelde zal blijven stijgen”, aldus Stoltenberg.

Volgens de Navo-baas gaat het op vlak van defensie-uitgaven de goede richting uit. “We zien dat het merendeel van de bondgenoten plannen hebben opgesteld om die 2 procent te halen binnen een decennium. Toen we in 2014 de beslissing troffen, gaven slechts drie bondgenoten 2 procent uit aan defensie. Dit jaar hebben acht landen het engagement om 2 procent uit te geven”, aldus nog Stoltenberg. “Ik verwacht dat België meer doet en de defensie-uitgaven opvoert.”