En nog één: 27-jarige Sakai is al derde speler die Japanse nationale ploeg vaarwel zegt

De Japanner Gotoku Sakai zet op zijn 27e een punt achter zijn interlandcarrière. De verdediger van het Duitse Hamburg kwam op het WK alleen in actie in de groepsmatch tegen Polen. In de achtste finale tegen België (2-3) bleef hij op de bank. Hij is al de derde speler die sinds die verloren wedstrijd zijn afscheid aankondigt.

“Het is altijd mijn doel geweest de nationale ploeg te ondersteunen. Maar als ik eerlijk ben, vind ik dat ik dit vertrouwen nooit met prestaties heb kunnen rechtvaardigen. Daarom denk ik dat het tijd is om plaats te maken voor jongere spelers”, zegt hij in Bild. Sakai, die geboren werd in New York, verzamelde sinds zijn debuut in 2012 42 caps.

Na de nipte nederlaag tegen de Rode Duivels kondigden ook al bondscoach Nishino, aanvoerder Makoto Hasebe en vedette Keisuke Honda hun afscheid aan.