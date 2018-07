Reynders als enige minister richting match Rode Duivels in Kazan, maar door defect vliegtuig lukte dat bijna niet

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zal vrijdagavond de match van de Rode Duivels tegen Brazilië bijwonen op het WK Voetbal. Even zag het er naar uit dat hij het niet zou halen. Het vliegtuig waarmee de minister naar Kazan zou moeten vliegen, stond namelijk in Georgië een hele tijd aan de grond door een defect, waardoor er een hele tijd sprake van was dat het gezelschap de wedstrijd niet zou halen/

“Er is een probleem met het landingsgestel”, zo kon ook onze collega Farid El Mabrouk vaststellen. Hij is met een aantal andere journalisten meegevlogen met de delegatie van de minister. “Er moet een of andere vloeistof worden ingespoten.”

Dat gebeurde uiteindelijk ook, en rond 16u45 (14u45 Belgische tijd, red.) mocht onze collega Farid samen met Reynders en de rest van de delegatie op het vliegtuig stappen.

Eerder op de dag ontmoette de minister al zijn ambtgenoot David Zalkaliani en premier Mamouka Bakhtadze in de Georgische hoofdstad Tbilissi. Reynders kwam donderdag om 23.30 uur aan in Georgië.