Eden en Thorgan schitteren op het WK, maar jongste Hazard gaat intussen op proef bij Nederlandse club

Kylian Hazard (22) traint de komende tien dagen mee bij VVV-Venlo. De jongere broer van Rode Duivels Eden en Thorgan Hazard mag de komende tien dagen proberen de technische staf te overtuigen van zijn kwaliteiten, zo meldt de Eredivisieclub vrijdag.

De aanvallende middenvelder volgde net als oudere broer Eden zijn opleiding bij Tubeke en Rijsel. In 2013 verliet hij de Noord-Franse stad voor het Brusselse White Star. Een seizoen later tekende hij bij Zulte Waregem, waar Thorgan eerder speelde en de Gouden Schoen pakte. In de zomer van 2015 trok Kylian Hazard naar het Hongaarse Ujpest. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Chelsea, waar hij het voorbije seizoen aantrad bij de beloften.