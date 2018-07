Tien jaar cel voor Pakistaanse oud-premier Nawaz Sharif wegens corruptie

Een Pakistaanse rechtbank in de hoofdstad Islamabad heeft oud-premier Nawaz Sharif wegens corruptie tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn dochter Maryam kreeg een celstraf van zeven jaar en zijn schoonzoon Safdar Awan een jaar, zo is vrijdag vernomen in gerechtelijke kringen.

Nawaz Sharif, die driemaal regeringsleider was en nog steeds wordt beschouwd als een van de machtigste politici van het land, werd vorig jaar door het hooggerechtshof op beschuldiging van corruptie uit zijn functie als premier ontheven en hem een verbod opgelegd om nog langer voorzitter te zijn van de PML-N, de Pakistaanse Moslim Liga. In april 2018 werd Sharif door het hof levenslang uit het parlement verbannen.

Het nationaal bureau voor verantwoording (National Accountability Bureau) dat de beschuldigingen van corruptie nader onderzoekt, nam de beslissing vrijdag in afwezigheid van de beschuldigden. Sharif bevindt zich in Londen waar zijn vrouw een behandeling tegen kanker krijgt.

De zaak ging aan het rollen na beschuldigingen van de oppositie, dat Sharif en enkele familieleden geld verduisterd en witgewassen zouden hebben. De oppositie steunt zich op documenten die in 2016 in de nasleep van de Panama Papers over vermoedelijke belastingontduiking waren opgedoken. Op documenten van offshore-bedrijven prijken de namen van kinderen van Sharif, maar niet die van hem. Met die bedrijven werd een constructie opgezet voor de aankoop van vier luxueuze appartementen in Londen. De federale overheid zal die vier appartementen in beslag nemen.

Sharif en zijn dochter moeten ook een boete van ruim 8,5 miljoen euro ophoesten. Nieuwe voorzitter van de PML-N is zijn broer Shahbaz Sharif. Op 25 juli worden in Pakistan parlementsverkiezingen gehouden.