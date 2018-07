Man probeert auto te stelen waarin nog twee kindjes (2 en 4) zitten, mama schiet hem neer: “Ik ben geen moordenaar”

Een jonge vrouw heeft een dief in het hoofd geschoten, toen hij haar auto wou stelen. De man dreigde ermee aan de haal te gaan met haar SUV, terwijl haar twee zoontjes van twee en vier jaar oud nog in de wagen zaten. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Michelle Booker-Hicks stond maar enkele stappen verwijderd van haar auto op een parking van een bezinestation in het Amerikaanse Dallas, toen ze plots de 36-jarige Ricky Wright bij haar wagen zag staan. Al snel besefte ze wat er aan de hand was: de dief wou met haar wagen aan de haal gaan. Ze reageerde zonder veel nadenken en sprong in de wagen, want ze wou de man niet alleen laten vertrekken.

Ricky Wright. Foto: AP

Niet omdat de wagen haar te waardevol was, maar omdat haar twee zoontjes van vier en twee jaar oud nog in de wagen vastzaten. Maar haar sprong schrok de man niet af, die agressief met de auto begon te rijden. Toen bleek dat de carjacker niet zou stoppen, nam de mama het pistool uit haar handschoenkastje, en schoot hem met twee kogels in zijn hoofd.

De auto crashte tegen een telefoonpaal iets verderop. De moeder kon zich heelhuids uit het wrak murwen om ook haar kinderen los te maken. Ze kwamen er allemaal met de schrik vanaf. De man zelf is er minder goed aan toe. Hij vecht nu voor zijn leven in het ziekenhuis, al is zijn toestand stabiel.

De Amerikaanse mama wacht nu bang af voor haar rechtszaak. “Ik ben geen moordenaar”, zegt ze droevig aan Fox 4 News Dallas. “Maar ik verdedig wel wat van mij is.” Als het onderzoek is afgerond, hoopt de vrouw zonder aanklachten het trauma te verwerken. Op de carjacker is ze niet boos, maar ze zou het zo opnieuw doen, zei ze. “Hopelijk heeft dit hem wakker geschud.”