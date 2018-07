Zweedse aanvoerder mist geboorte dochtertje om kwartfinale tegen Engeland te spelen

Andreas Granqvist is voor de tweede keer vader geworden. Maar de aanvoerder van de Zweedse nationale ploeg miste de blijde gebeurtenis omdat hij, na overleg met zijn partner, verkoos bij de selectie te blijven. Zaterdag speelt Zweden tegen Engeland om een plaats in de halve finales van het WK.

Granqvist bevestigde vrijdag tijdens een persbabbel in Samara dat zijn vrouw het leven heeft geschonken aan een meisje. “Ik heb een korte nacht achter de rug. Mijn vrouw heeft het uitstekend gedaan. Vrouw en kind stellen het prima, dat is alles wat telt”, vertelde de 33-jarige verdediger.

Granqvist twijfelde of hij voor de geboorte zou terugvliegen naar Zweden, maar zijn vrouw overtuigde hem in Rusland te blijven. “Mijn vrouw heeft mij gezegd dat ik hier moest blijven en voetballen. Een dochter krijgen is het mooiste wat er bestaat op de wereld. En als voetballer op een WK een kwartfinale spelen, is ook heel bijzonder. Ik probeer van allebei te genieten”, aldus de Zweedse captain.

Zweden kan tegen de Three Lions overigens rekenen op Albin Ekdal. De middenvelder van Hamburg klaagde na de achtste finale tegen Zwitserland over pijn aan de voet, maar raakt speelklaar. “Ik verwacht dat hij morgen opnieuw 100 procent is”, verduidelijkte bondscoach Janne Andersson, die eraan toevoegde een grote fan te zijn van het Engels voetbal. “Ik zou er uren over kunnen babbelen, ik ben met Engels voetbal opgegroeid”, ging hij verder. “Engeland is quasi als een tweede land voor mij. Daarom is het ook zo mooi om morgen als trainer van Zweden tegen Engeland te kunnen aantreden.”