Wij spraken vandaag met de families van de Rode Duivels in Kazan: “Waarom zouden we nerveus zijn? We hebben er vertrouwen in”

De Rode Duivels kunnen vanavond tijdens hun kwartfinale tegen Brazilië rekenen op de vurige steun van hun dierbaarste familieleden in de tribunes. Fanflight SN 1043 van Brussels Airlines bracht vanmiddag vele partners, ouders, broers, zussen en vrienden van de Belgen tot in Kazan. Wij spraken er onder andere met Pierre Kompany, Thierry Hazard, Carmen Carrasco, Samira Chadli en Valerie Courtois.

In totaal vlogen er vrijdag drie volgeboekte fanflights van Brussel naar Kazan. Zo zal het Belgische supporterslegioen in Kazan ruimschoots groter zijn dan dat van afgelopen maandag in Rostov bij de match tegen Japan.

Ook Mol-presentator Gilles De Coster zat op de vlucht met de families van de Rode Duivels en gaf zijn pronostiek voor onze camera.

