Zo blikken buitenlandse media vooruit op Brazilië - België: “Vervroegde WK-finale”

De Rode Duivels spelen vanavond hun wedstrijd tegen Brazilië voor een plek in de halve finale. De Seleção wil in Rusland voor een zesde maal wereldkampioen worden en zijn dan ook de grote favoriet in Kazan. In het buitenland kijkt men alvast uit naar de aantrekkelijkste affiche van de kwartfinales tussen twee aanvallende landen.