Franse agent die jongen doodschoot in Nantes verandert zijn versie van de feiten

De Franse agent die dinsdagavond tijdens een politiecontrole in Nantes een 22-jarige jongeman doodschoot, heeft zijn versie van de feiten veranderd. Hij zou nu “per ongeluk” een schot gelost hebben, zei zijn advocaat vrijdag. Naar aanleiding van het incident zijn er al drie nachten op rij rellen in de stad.

De politieagent zit sinds donderdagmiddag in de cel wegens “vrijwillig gebruik van geweld door een persoon van de openbare orde die geleid heeft tot de dood zonder de intentie om te doden”. Deze keer verklaarde hij aan de algemene inspectie van de nationale politie dat “hij per ongeluk een schot heeft afgevuurd”. Tijdens zijn eerste verhoren beweerde hij nochtans dat hij uit zelfverdediging handelde.

“We wachten op zijn verwijzing naar de onderzoeksrechter, wat normaal in de loop van vrijdagnamiddag zou moeten gebeuren”, aldus de advocaat. De 22-jarige Aboubakar F., tegen wie een arrestatiebevel liep wegens georganiseerde diefstal, heling en bendevorming, werd door een politiekogel geraakt toen hij achteruit reed om te ontsnappen aan een politiecontrole. Hij bezweek in het ziekenuis aan een schotwonde in de hals.

Zijn dood lokte sinds dinsdagavond drie nachten van buitensporig stadsgeweld uit in de wijken van Nantes met veel openbare gebouwen.