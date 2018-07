De beste raad voor jonge managers

Om manager te worden moet je geen veertigplusser zijn. Sommigen waren of zijn het al op hun twintigste. Maar wat moet je weten? Welke fouten hebben voorgangers gemaakt toen ze voor de leeuwen (lees: collega’s) werden geworpen? “Ik heb leren delegeren.”

Nanneke Lapidaire (29)

Functie: Group business intelligence (BI) & reporting manager bij A.S.Adventure

Leidt team van:4 mensen (en soms externen)

Tip van Nanneke voor jonge managers: “Altijd blijven communiceren.”

“Ik ben in 2012 gestart als BI-analist bij A.S.Adventure en al vier jaar manager. Eigenlijk ben ik meegegroeid met onze afdeling. Inhoudelijk is mijn werk gelijkaardig gebleven, langs de andere kant is het helemaal anders. Ik stuur een team van vier BI-analisten aan, een team dat ik grotendeels zelf heb mogen samenstellen. Ja, dat zijn allemaal mannen, maar in de IT-wereld is dat niet zo verrassend.”

“Als manager word je je meer bewust van de omgang met je mensen. Je groeit daarin. Ik ben in dit proces ook goed gesteund door onze HR-afdeling. Ik heb al die jaren vooral geleerd dat het belangrijk is om te blijven communiceren, ook op moeilijke momenten en als het bijvoorbeeld anders moet. Wij zitten in retail. Daar is snelheid inherent. Ik heb geleerd dat er niets mis is met het maken van fouten. Ook al proberen we fouten zo veel mogelijk te vermijden, helemaal uitsluiten kunnen we ze niet.”

Werkpunt(je): Delegeren. “Ik heb moeten leren loslaten en accepteren dat anderen het ook goed kunnen doen en ergens in kunnen groeien.”

Wat Nanneke meegeeft aan jonge managers: “Communicatie is belangrijk, en de manier waarop. Ik ben wel ‘to the point’, denk ik. Maar niet aanvallend. Als Nederlandse ben ik zogenaamd iets directer, al denk ik niet dat dit hier een rol speelt. Ik woon ook al acht jaar in België. Als bedrijf hanteren wij bovendien ook een gezonde open communicatie en cultuur. Dat helpt.”

Kim Serdons (37)

Functie: Hoofd radiofarmacie (UZ Leuven)

Leidt team van: 15 mensen

Tip van Kim voor jonge managers: “Gebruik vooral je gezond verstand.”

“In ben van opleiding apotheker. Na mijn doctoraat ben ik bij UZ Leuven aan de slag gegaan in de afdeling radiofarmacie, onderdeel van onze ziekenhuisapotheek. Wij doen de kwaliteitscontrole en geven de producten vrij. Ik ben hier in 2010 begonnen, twee jaar later werd ik coördinator om in 2015 officieel als leidinggevende te worden aangesteld. In mijn team werken nu vijftien mensen, onder wie tien technologen en drie apothekers.”

“Bij UZ Leuven heb ik de mogelijkheid gekregen om diverse interne cursussen te volgen rond leidinggeven en leiderschap. Het is een traject waarbij je ook met andere startende leidinggevenden in contact komt. Ik vind mezelf geen typische manager, omdat ik als apotheker vooral inhoudelijk bezig ben. Toch is leidinggeven belangrijk. We zaten door de uitbouw van ons centrum met onze dienst in een periode van verandering. En dan merk je dat mensen nood hebben aan sturing, afspraken en feedback.”

Werkpunt(je): “Ik kon in het begin moeilijk ‘neen’ zeggen en heb moeten leren delegeren. Voorts maakte ik soms de fout om te snel te gaan en alle informatie die ik van bovenaf kreeg, niet altijd goed mee te delen. Gelukkig heb ik een goede band met mijn team, zodat ze me er af en toe zelf op wezen.”

Wat Kim meegeeft aan jonge managers: “Gebruik vooral altijd je gezond verstand. Blijf betrokken bij je medewerkers. Dat gaat dan om contact, begrip en transparantie, maar ook om vertrouwen. Geef ook af en toe een compliment. Mensen mogen weten dat ze goed bezig zijn.”

