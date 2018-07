Tiental skeletten van vorstelijke Inca’s ontdekt onder heilige berg

Archeologen ontdekten onlangs vijftien lichamen van personen die meer dan 500 jaar geleden tot de elite van de Inca’s behoorden. De skeletten zijn in dekens van “hoge kwaliteit” gewikkeld en werden begraven met persoonlijke spullen zoals juwelen, aardewerk en kostbaar textiel. “Deze vondst zal ons ongetwijfeld helpen om de Inca’s in dit gebied en hun sociale structuren beter te begrijpen.”

De lichamen werden gevonden in Túcume, een plek in Peru die bekendstaat voor zijn piramiden, grafheuvels en andere archeologische vondsten. Honderden jaren geleden was het echter de laatste grote stad van de Sicán, een precolumbiaanse cultuur die rond 1375 na Christus verdween.

Vorig jaar werden op een site in Túcume al negen skeletten van mannen en vrouwen gevonden, wat het totaal nu op 24 lichamen brengt. Ze waren allemaal omringd door kostbare goederen, waardoor de wetenschappers sterke vermoeden hebben dat het om vorstelijke Inca’s gaat of figuren die tot de elite behoorden.