Apotheker verkocht aangelengde kankermedicijnen om luxueuze levensstijl te financieren

Essen - De rechter kon zijn afschuwen voor een apotheker uit het Ruhrgebied moeilijk verstoppen toen hij hem veroordeelde tot twaalf jaar celstraf. Wat de Duitse man had gedaan was ook niet min. Jarenlang maakte hij grote winsten op de kap van kankerpatiënten door medicijnen aan te lengen om zo meer winst te maken. Hij kreeg intussen ook ene levenslang beroepsverbod.

De apotheek wilde tijdens het proces geen commentaar kwijt over zijn daden. Het vonnis baseerde zich op de schending van de wetgeving op geneesmiddelen en fraude. Het is niet duidelijk wat de gevolgen van de ondergedoseerde chemotherapieën voor de patiënten zijn. Het proces bracht daar geen uitsluitsel over.

In de apotheek werden volgens het vonnis individueel bereide infusie-oplossingen vervaardigd, waarvan “de verminderde kwaliteit niet onbelangrijk was”. De rechters berekenden dat de schade voor de ziekenkassen op 17 miljoen euro zou uitkomen. De staat vordert de illegale winsten terug.

“We zijn ervan overtuigd dat niet minder dan 14.500 geneesmiddelen tussen 2012 en 2016 ondergedoseerd waren”, zei rechter Johannes Hidding. Dat is het resultaat van een een vergelijking tussen gekochte en gefactureerde geneesmiddelen. Bovendien gaan de rechters uit van ernstige schendingen van de hygiëne. De beklaagde zou herhaaldelijk gezien zijn wanneer hij het lab binnenstapte in gewone kledij.

“Hygiëne is voor kankerpatiënten met een verzwakt immuunsysteem net van levensbelang”, klinkt het in het vonnis.

De beschuldigde heeft financieel veel baat gehad van zijn misdrijven. “Hij handelde uit hebzucht, “ zei Hidding. “Luxegoederen speelden een grote rol in zijn leven”.

De 48-jarige apotheker werd op 29 november 2016 gearresteerd en zit sindsdien onafgebroken in voorlopige hechtenis. Tijdens een huiszoeking in de apotheek in Bottrop waren eerder ondergedoseerde infucie-oplossingen in beslag genomen, die klaar voor aflevering stonden.

Twee medewerkers van de apotheek hadden het schandaal aan het licht gebracht. Voor hun onthullingen kregen ze in 2017 de Duitse klokkenluidersprijs. Die prijs gaat naar mensen die risico’s nemen om wantoestanden aan te kaarten die tijdens hun werkzaamheden zijn opgevallen.)