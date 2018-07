Begin van het finale hoofdstuk uit zijn loopbaan: Gianluigi Buffon is in Parijs om contract te tekenen

De Italiaanse doelman Gianluigi Buffon (40) is vrijdag door een journalist van AFP gesignaleerd in het Amerikaanse ziekenhuis in Neuilly-sur-Seine en op de hoofdzetel van Paris Saint-Germain. Bij PSG zou hij zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract.

De Italiaan verliet eind juni Juventus na zeventien seizoenen en negen Serie A-titels. In 2006 won hij met Italië het WK. Buffon telt 176 caps bij de Azzurri. Buffon, de eerste inkomende transfer van de nieuwe coach Thomas Tuchel, zal bij PSG de concurrentie aangaan met Kevin Trapp en Alphonse Areola.

Maandagnamiddag zou de ervaren doelman bij de Franse landskampioen voorgesteld worden aan de pers en de supporters.

Gianluigi Buffon arriving to take his medical for Paris St German...#PSG pic.twitter.com/F1I9Me98it