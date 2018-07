Het hele land hangt de Belgische vlag buiten, maar aan de gevel van Bart De Wever is het de Vlaamse Leeuw

Antwerpen / Deurne - Vanavond spelen de Rode Duivels hun ‘match van de eeuw’ tegen Brazilië. Aan steeds meer gevels hangt de Belgische driekleur. Het huis van Bart De Wever aan de Herentalsebaan in Deurne is een van de zeldzame uitzonderingen. Sinds vanochtend hangt er aan het huis van de Antwerpse burgemeester een Vlaamse Leeuw te wapperen. Moet dit gelezen worden als een anti-voetbalstatement of als een opstoot van flamingantisme? Of zit er toch iets anders achter?

De Rode Duivels doen het goed op het WK en de Belgische driekleur wordt massaal buiten gehangen. Het is nu of nooit voor onze ‘gouden generatie’ dat het vanavond in Kazan opneemt tegen topfavoriet Brazilië. Het is dan ook opvallend dat de Vlaamse Leeuw sinds vanochtend uit het raam van Bart De Wever hangt.

Is het een statement van de Antwerpse burgemeester of een vroegtijdige viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap die op 11 juli valt? De Wever bevindt zich momenteel in Singapore en is dus voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

“De burgemeester is voor een week naar Singapore vertrokken voor een stedencongres en heeft om de 11 juli-viering niet te missen alvast de Vlaamse Leeuw uitgehangen”, legt woordvoerder Johan Vermant uit. “Die verwelkomt vanavond tegelijk zijn vrouw en twee jongste kinderen terug thuis. Die waren op een korte vakantie en keren pas terug als de burgemeester zelf al in de lucht hangt.”