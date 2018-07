Onze man sprak met de daders en vloog mee tijdens een reconstructie van de meest beruchte geldroof ooit in Zweden

Het is de meest spectaculaire geldroof uit de Zweedse geschiedenis. In september 2009 slaagden drie gangsters erin om het best beveiligde gelddepot van Stockholm te beroven, door simpelweg met een helikopter op het dak te landen. Negen jaar later verschijnt een boek over de zaak en vertellen twee van de gangsters hoe ze de onwaarschijnlijke roof voor elkaar kregen. “Het is raar: we hadden eigenlijk niet door dat we met iets bijzonders bezig waren.”