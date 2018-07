Hoe laat je een draak op 94 meter hoogte vuur spuwen? De techniek achter dé stunt van de Gentse Feesten

Gent - De draak bovenop het belfort van Gent opnieuw vuur doen spuwen, op een veilige manier, was een heikele klus. Om de eeuwenoude traditie te doen herleven haalde De Stad Gent er de grootste mobiele kraan van het land bij en een firma die film­ontploffingen in scène zet.

Het is nu al dé stunt van de Gentse Feesten. Elke avond rond 22.30 uur zal het belfort het spektakel aankondigen en zal de draak driemaal vuur spuwen. Het is van 1819 geleden dat het nog eens gebeurde.

Filmpjes van de generale repetitie (De Gentenaar, gisteren) maken veel reacties los. Er kwam veel voorbereiding aan te pas. En 50.000 euro budget. “Het was niet makkelijk. De draak is een windhaan die beweegt met de wind. Hij staat 94 meter hoog en is volledig beschermd”, zegt Jeroen De Schuyteneer, directeur van de dienst Feesten.

“Om de hoogte te overbruggen, moesten we de grootste mobiele kraan op de markt gebruiken. De windkwestie werd opgelost met een mechaniek die meedraait met de draak. Met Monumentenzorg is ten slotte afgesproken dat aan de draak zelf niets wordt bevestigd of veranderd.”

De installatie werd op maat gemaakt in hoge kwaliteit. “Daarvoor hebben we drone- en laserscans gemaakt en die naast de oorspronkelijke technische tekeningen gelegd om alles zo goed mogelijk te kunnen inschatten.”

Vlam van 15 meter

Voor de vlammen werd de firma FX Visual ingeschakeld, een expert in pyrotechnische effecten voor films. “Een speciaal chemisch mengsel wordt onder een druk van 40 bar verneveld, een beetje zoals een hogedrukreiniger”, zegt De Schuyteneer. “Met een elektronische ontsteking wordt die nevel in brand gestoken en zo krijg je een vlam van twaalf à vijftien meter.”

De laatste zorg was veiligheid. De vloeistof wordt elke dag aangevuld in een reservoir net onder de draak. De vlam wordt manueel afgestoken, nadat een tweede persoon heeft gecontroleerd of alle omstandigheden veilig zijn: de windrichting, de mechaniek … “De brandweer deed woensdag nog extra metingen over de temperatuur en de uitstraling”, zegt De Schuyteneer. “Dit is het veiligste systeem dat we konden maken.”

Eeuwenoude traditie

De draak van Gent vuur doen spuwen, is een traditie die eeuwen teruggaat. Uit geschiedkundige naslagwerken blijkt dat het beest bij allerlei gelegenheden in vuur en vlam werd gezet – onder meer in 1500 bij de doop van prins Karel, de latere Keizer Karel V, in 1626 bij de geboorte van een Spaanse prinses of in 1700 de aanduiding van de hertog van Anjou voor de Spaanse troon.

Soms werden tonnen met olie of pek op een stelling rond de draak gezet en duurde de viering drie dagen. Andere keren werden vuurpijlen afgeschoten van de spits van het belfort. De draak spuwde voor het laatst in 1819, toen de Nederlandse kroonprins Willem Gent bezocht.