“Ik vergas mensen om ze een nog veel gruwelijkere dood te besparen”

In Japan is Shoko Asahara (63) geëxecuteerd. Opgehangen, samen met zes sekteleden. 23 jaar geleden gaf Asahara zijn volgelingen opdracht het dodelijke saringas in de metro van Tokio te verspreiden. 13 mensen stierven, 6.000 raakten zwaargewond. Asahara zei dat hij uit menslievendheid handelde.

“Dit was de meest gruwelijke misdaad ooit. Jarenlang vooraf gepland en meticuleus uitgevoerd. Deze onmenselijke daden hebben niet alleen Japan maar heel de wereld geschokt. Dit mag nooit nog opnieuw gebeuren. Daarom hebben we vandaag Shoko Asahara en zes anderen geëxecuteerd.”

Shoko Asahara en de zes sekteleden die de aanslag uitvoerden. Foto: AP

De Japanse minister van Justitie Yoko Kawakami kwam de mededeling zelf doen op tv. Traag, gedisciplineerd. Als wilde ze zo haar woede maskeren. Maar je zag het eraan: Japan is nog altijd niet over zijn meest gruwelijke aanslag ooit. Tot tweemaal toe herhaalde Yoko Kawakami: “Heel de wereld was geschokt.” Alsof deze aansloeg de naam van Japan overal besmeurde.

Naar 20 maart 1995. Het is zes uur in de avond, de metro van Tokio loopt vol. Buiten regent het. Iedereen wil snel thuis zijn. Langs vijf verschillende ingangen trekken mannen ook de metro in. Ze hebben een chirurgisch masker voor de mond gebonden. Niemand kijkt raar op; bijna iedereen in Tokio draagt een mondmasker tegen de smog.

Op zijn toppunt had Shoko Asahara 30.000 volgelingen. Foto: EPA-EFE

Nazi-gas

De vijf hebben een plastiek zak bij. Daarin zitten flesje, gevuld met saringas. Saringas is een creatie van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Een vuile killer: via de adem gaat het naar de zenuwen en dan ben je dood.

Op een afgeproken uur zetten de vijf mannen elk hun zak neer. Dan halen ze hun regenscherm van onder de arm. De dag voordien hebben ze de punt van hun regenscherm met een vijlt pijlscherp gemaakt. Zo prikken ze hun flesjes saringas open. Terwijl de gaswolken naar boven kruipen, rennen de mannen weg naar de vluchtwagens die boven op hen wachten.

Twee minuten later is de metro het schouwtoneel van een horrorfilm. Mensen krijgen schuim op de lippen, anderen hoesten bloed op. De hulpdiensten geloven het eerst niet en komen daarom te laat om de eerste zorgen toe te dienen.

13 mensen zullen in de metro sterven. 6.000 (zesduizend!) zullen gewond raken. De meesten hebben verlammingsverschijnselen. Velen worden blind. Dat laatste, is net wat sekteleider Shoko Asahara wilde.

De politie trok met speciale pakken in de metro. Foto: AFP

Shoko Asahara is halfblind geboren. Zijn moeder is huisvrouw, zijn, vader tapijtenmaker. Shoko is een middelmatig student, die toch zijn diploma acupunctuur en traditionele Chinese geneeskunde behaalde. In 1981 komt hij voor het eerst in aanraking met gerecht wanneer hij valse medische attesten uitschrijft.

Zes jaar later richt hij een yogaschool op, van waaruit hij de Aum Shinrikyo-sekte laat groeien. Een eigenzinnige mix van Buddhisme en Christendom. Bij de sekte hoort een beginselverklaring, die laat Shoko verschijnen in de vorm van een boek met de behoorlijk pretentieuze titel “Ik verklaar mezelf Christus”. Zijn basisgedachte: “De wereld vergaat weldra, wie mij niet volgt gaat eraan.”

En Shoko realiseert die gedacht ook. Hij laat een koeltruck ombouwen, zodat hij er saringas mee kan verspreiden. Dat gaat hij ook effectief doen maar het experiment slaagt niet echt. Zo komt hij toch op de radar van de politie. Bij de geslaagde saringasaanval in de metro weet de politie dus meteen waar ze de schuldige moet zoeken: aan de voet van de berg Fuji waar Shoko Asahara zijn sekte - die ondertussen 30.000 volgelingen telt - leidt.

Japanse minister van Justitie Yoko Kawakami , diep beschaamd over de smet die Ashara zijn land aandeed. Foto: REUTERS

Wanneer Ashara en de aanslagplegers worden opgepakt zegt Ashara dat de slachtoffers hem dankbaar moesten zijn. “Ik heb ze gered van een nog veel gruwelijker dood. Straks vergaat de wereld, in een alles verwoestende oorlog tussen de VS en Japan. Alleen mijn volgelingen zullen gespaard blijven.”

Sekte vergoedt slachtoffers

Vandaag zijn Ashara en de aanslagplegers geëxecuteerd. Zij sekte bestaat nog steeds. Om te tonen dat ze het goed menen vergaren ze fondsen om de slachtoffers te vergoeden.