Grote brand kost gemeente 2 miljoen minder dan gevreesd

Ledegem / Rollegem-Kapelle - Vierentwintig jaar geleden richtte een zware brand grote schade aan bij de firma Luyckx. Na een hele reeks processen en vonnissen werd de gemeente verplicht om 1,260 miljoen euro te betalen. Burgemeester Bart Dochy legde zich daar niet bij neer en begon opnieuw met nieuwe advocaten. Met succes, Ledegem recupereert nu 1,2 miljoen euro.

Op 29 juni 1994 ontstond brand bij palettenfabrikant MARO in Rollegem-Kapelle. Die sloeg over naar de overkant van de straat en het bedrijf Marcel Luyckx werd volledig vernield door de vlammen. Niet alleen de werkplaatsen en de vele machines, maar ook de nabijgelegen privéwoning werden met de grond gelijk gemaakt. De verzekeringen betaalden een deel van de schade, maar een gerechtsdeskundige stelde vast dat de vergoeding ruim onvoldoende was.

In 2002 vond de advocaat van de familie Luyckx een weg om de gemeente Ledegem, de burgemeester en het Vlaamse Gewest te dagvaarden met de eis om het tekort bij te passen. De milieuvergunning bleek niet in orde te zijn. Doordat er veel meer hout opgeslagen lag dan mocht, kon de brand overslaan naar de overkant van de straat. “Het bedrag dat we met eigen middelen zouden moeten betalen, liep op tot 2.380.000 euro”, zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V), die in 1994 zelf nog geen burgemeester was.

Fout van advocaat

De nieuwe bestuursploeg die in 2007 was aangetreden, ging rond de tafel zitten met Marcel Luyckx en kon ook rekenen op de verzekeraar die de tussenkomst verhoogde.

“Wij zouden nog 1.260.000 euro moeten betalen. We merkten op dat er tijdens de procedures fouten werden gemaakt door onze eerste advocaat.” De gemeente Ledegem spande een geding aan tegen de advocaat in het kader van beroepsaansprakelijkheid. “De toenmalige burgemeester handelde in het kader van milieutoezicht niet als orgaan van de gemeente, maar als orgaan van het Vlaamse Gewest”, legt Dochy uit. Het hof van beroep oordeelde onlangs dat er vijfenzeventig procent kans was dat het Vlaamse Gewest aansprakelijk zou worden gesteld en niet de gemeente.

De fout van de advocaat werd erkend en zijn verzekering betaalde de gemeente inmiddels ruim 1,2 miljoen euro uit. Uiteindelijk zal het hele MARO-dossier de gemeente tussen de 150.000 en 200.000 euro gekost hebben in plaats van de 2.380.000 euro die aanvankelijk moest worden betaald. “Een serieuze opsteker. We zijn blij dat we dit dossier na vierentwintig jaar kunnen afsluiten”, zegt Dochy.