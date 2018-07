Na de euforie over dat de Thaise voetballertjes teruggevonden werden, stijgt de ongerustheid

Na de euforie dat ze na negen dagen levend werden teruggevonden, stijgt de ongerustheid weer over het lot van de Thaise voetballertjes en hun trainer die vastzitten in een grot. Als het straks gaat regenen, zal het water wellicht sneller stijgen dan het volume dat wordt weggepompt. Bovendien dreigen ze zonder zuurstof komen te zitten. Als ze dit weekend niet kunnen gered worden, vrezen experts voor een doemscenario.

De twaalf Thaise voetballers, allemaal jonge tieners, en hun voetbalcoach gingen twee weken geleden na een training op verkenning in het grottencomplex van Tham Luang, in het noorden van het land. Ze keerden niet terug maar hun fietsen werden wel gevonden aan de ingang van de grot. Het complex is tien kilometer lang en staat erom bekend vaak te overstromen tijdens het regenseizoen. Dat is ook nu gebeurd. Wellicht zijn ze verrast door het opkomende water en liepen ze de verkeerde richting uit zodat ze helemaal ingesloten geraakten.

Hoe werden de jongens uiteindelijk gevonden?

Foto: nicolas razzel

Reddingswerkers en speciale eenheden van het Amerikaanse leger doken dagenlang op gevaar van hun eigen leven om tot bij de kinderen te geraken. Ook de Belgische duikexpert Ben Reymenants, die in Phuket een duikcentrum heeft, werd bij de zoekactie betrokken. Iedereen had de hoop om hen levend terug te vinden stilaan opgegeven toen ze na negen dagen uiteindelijk toch werden gevonden. Maar de euforie bij duikers en ouders van de kinderen sloeg snel weer om in angst en twijfel. Omdat bleek dat het niet eenvoudig zou zijn om hen uit de grot te krijgen.

Hoe zijn ze ze aan toe?

Volgens de duikers stellen de jongens en hun trainer het relatief goed. Intussen zijn er ook beelden van hen verspreid waarop te zien is dat ze fel vermagerd zijn. Ze hadden dagen niet gegeten. Gelukkig vonden ze drinken in de grot. Duikers brengen nu iedere dag eten en drinken. De jongens kregen ook propere kleren en isolerende dekens. En hebben ze weer licht, want ze hebben enkele dagen in totale duisternis doorgebracht.

Hoe gevaarlijk is de hele reddingsoperatie?

“Levensgevaarlijk”, volgens de Belgische duiker Ben Reymenants. Om tot bij de kinderen te geraken en terug te zwemmen, zijn de reddingswerkers zes uur onderweg. Stappen, klimmen en duiken. Sommige passages zijn zo smal dat ze hun duikflessen moeten afleggen om er door te geraken. Op een aantal plaatsen moeten ze ook tegen de stroom in zwemmen.

Een 38-jarige ex-marinier die deelnam aan de zoekactie verloor vrijdag door zuurstofgebrek het bewustzijn op de weg terug en kon door zijn collega-duiker niet meer gered worden. “Zijn duikpartner probeerde hem nog te helpen en terug te brengen. Maar hij was al overleden”, zegt Apakorn Yookongkaew, een van de leiders van de zoekactie. De reddingswerkers zijn zwaar aangeslagen door het ongeval. Maar ze beseffen dat ze verder moeten, willen ze de jongens levend uit de grot krijgen.

Welke reddingsscenario’s liggen op tafel?

Door de moessonregens dreigt het water in de grot weer te stijgen. Dat zou een ramp zijn. Thaise reddingswerkers hebben de zwaarste pompen laten aanrukken om water weg te pompen. Het water zakt ongeveer anderhalve centimeter per uur. Maar zou het hard beginnen regenen, bestaat de kans dat het water sneller stijgt dan wat er kan weggepompt worden. En dan wordt de toestand van de jongens echt dramatisch.

Elon Musk, de steenrijke topman van onder meer Tesla, SpaceX en The Boring Company, wil meehelpen met de reddingsoperatie van de kinderen die vastzitten. Dankzij technologie van SpaceX en The Boring Company kan Musk helpen om de exacte locatie van de kinderen te bepalen. Zo kan er efficiënter water weggepompt worden en in Powerpacks (de enorme batterijen van zijn bedrijf Tesla) voorzien worden. Voorlopig is het nog onduidelijk of de Thaise autoriteiten het aanbod van Musk zullen aanvaarden.

Het zou nuttig zijn wanneer de jongens in de grot zouden blijven tot wanneer het droger wordt en het water zakt. Er wordt dan op drie maanden gerekend. Er zouden dan wel dokters bij hen blijven en ze zouden dagelijks bevoorraad worden. Maar dat risico nemen de hulpverleners liever niet. Ze zouden de jongens liefst zo snel mogelijk uit de grot halen. “Dit weekend is het erop of eronder”, zegt de Belgische duiker Ben Reymenants.

Foto: REUTERS

Hoe groot is de kans dat de kinderen snel gered worden?

Begin deze week werd nog gezegd dat met de kinderen te duiken veel te gevaarlijk was en ze het wellicht niet zouden overleven. Volgens het laatste scenario zou er toch geprobeerd worden om de kinderen per twee naar boven te halen. Gemiddeld vier per dag. Meer is niet mogelijk. Want de redders raken ook vermoeid en er zijn er niet zo veel die voor deze klus kunnen ingezet worden.

Er zijn intussen kettingen en kabels gehangen op weg naar buiten. En het water is intussen ook een stuk helderder geworden. Want in het begin moesten duikers op de tast zoeken.

Maar het blijft een moeilijk parcours door een labyrint van gangen, met veel duiken en klimmen. Het traject dat nu gevonden is naar buiten toe, gaat met de stroming mee. Dat is een voordeel. Dat de jongens, of de meeste onder hen, niet kunnen zwemmen zou niet zo een groot probleem zijn. Ze krijgen een zuurstofmasker op en zullen bijna voortdurend bij de hand worden gehouden door één van de duikers zodat ze zelf niets moeten doen. Ze zullen vooraf ook instructies krijgen over wat ze moeten doen en wat ze zeker niet mogen. In paniek slaan, bijvoorbeeld. Want dat zou hen fataal worden.

Onderweg zullen ze, ongeveer halfweg, in een ruimte komen waar ze even op adem kunnen komen en onderzocht zullen worden door een arts. Daarna moeten ze nog anderhalve kilometer verder. Hopelijk tot buiten.

Waar wordt nu vooral voor gevreesd?

Gevreesd wordt dat de zuurstof in de grot stilaan op raakt. De jongens zullen zich dan beetje bij beetje slap beginnen voelen en kunnen in een coma belanden. Daarom wordt geprobeerd een zuurstoftank te plaatsen. Maar door de nauwe gangen is dat niet simpel. De artsen die bij de kinderen blijven hebben al gemerkt dat sommigen beginnen te hallucineren. Dat is geen goed teken.

Daarom wil men dit weekend proberen hen per twee te evacueren. Maar als het bij een van de kinderen fout zou lopen, iets waar sterk rekening mee gehouden wordt, zal bekeken worden of de reddingsactie wordt afgebroken of niet. Gevreesd wordt dat wanneer een van de kinderen het niet zou halen, er dan paniek losbreekt onder de andere tieners die er tot nu toe de moed nog inhouden.

Er is zelfs aan gedacht om de kinderen te verdoven of kalmeringsmiddelen te geven. Maar de risico’s zijn te groot.

Intussen tikt de klok verder en wordt in heel Thailand maar ook ver daarbuiten gebeden op de goede afloop.