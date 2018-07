Spaarboekjes bereiken nieuw record: 265 miljard euro

Brussel - Op de spaarboekjes in België stond eind mei 266,457 miljard euro geparkeerd, een absoluut record. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Bank van België (NBB) vrijdag publiceerde.

Het vorige record dateert van augustus 2016, toen er iets meer dan 265 miljard euro op de spaarrekeningen stond. De maanden nadien waren er een paar forse dalingen, nadat enkele banken de gereglementeerde spaarrekeningen van professionele klanten hadden omgezet in niet-gereglementeerde boekjes. In maart 2017 was het totale bedrag op de spaarboekjes gedaald tot ruim 255 miljard euro, maar sindsdien ging het weer gestaag omhoog, tot 262,5 miljard euro in april dit jaar.

In mei kwam er dus ongeveer 4 miljard euro bij. Dat heeft mogelijk te maken met het vakantiegeld dat sommige beroepen al in mei kregen.