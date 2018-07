Achilleshiel Frankrijk krijgt stevige boost: Rode Duivels zijn gewaarschuwd

Eerst Brazilië en dan Frankrijk. Dat is de weg voor de Rode Duivels naar de WK-finale op 15 juli in Moskou. Les Bleus hadden weinig last van Uruguay om voor het eerst sinds 2006 naar de laatste vier van het WK door te stoten. Na Kylian Mbappé eiste vandaag Antoine Griezmann de hoofdrol op met een goal en een assist. En de achilleshiel van Les Blues, de verdediging, kreeg een stevige boost.