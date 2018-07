OEFENMATCHEN. Charleroi gelijk, Waasland-Beveren en Gent winnen

Charleroi en Tubeke speelden in een oefenmatch gelijk, terwijl Waasland-Beveren Moeskroen versloeg met het kleinste verschil. AA Gent klopte Oudenaarde.

Oudenaarde-AA Gent 1-3

AA Gent kwam tegen Oudenaarde uit de eerste amateurklasse 1-0 achter en morste nadien met de kansen. De nieuwe ploeg die na een uur opkwam, boog die achterstand nog om naar een 1-3-zege. Sylla scoorde twee keer, waarvan één strafschop.

AA Gent: Coosemans, Davidzada, Plastun, Raskin, Limbombe, Verstraete, Dejaegere, Yaremchuk, Chakvetadze, Olayinka, Kubo. Na 60’: De Busser, Koita, De Smet, Burssens, Lloci, Andrijasevic, Mostafa, David, Dompé, Sylla, Beridze.

Doelpunten: Vervaeke 1-0, Sylla 1-1, David (pen.) 1-2, Sylla (pen.) 1-3

Charleroi-Tubeke 1-1

Charleroi ontdekte tegen Tubeke dat nieuwkomer Omid Noorafkan ook als linksachter uit de voeten kan. Geen overbodige luxe, nu Francis N’Ganga en Benjamin Boulenger mogen vertrekken en, net als Enes Saglik en Florent Stevance, niet mee mogen op stage omdat ze niet in de plannen van de staff en bestuur passen. Daardoor hield Charleroi enkel Nurio over als linksachter, en is de polyvalentie van de nieuwe Iraanse middenvelder mooi meegenomen.

De Carolo’s waren de betere ploeg en flitsten enkele keren, maar moesten wachten tot het begin van de tweede helft toen Marco Ilaimaharitra een geweldige solo afrondde. Vlak voor tijd beging Rodes een penaltyovertreding, en Henry zette de gelijkmaker op het bord. Charleroi speelde nu drie oefenmatchen: het won, verloor en speelde nu dus gelijk. Zaterdag vertrekken de Carolo’s op stage naar het Nederlandse Mierlo.

Doelpunten: 50’ Ilaimaharitra 1-0, 83’ Henry (strafschop) 1-1

Charleroi: Mandanda (46’ Baume), Busi (46’ Marinos), Martos (46’Zajkov), Dessoleil (46’ Willems), Noorafkan (46’ Boulenger), Gholizadeh (75’ Falzone), Hendrickx (46’ Rodes), Diandy (46’ Ilaimaharitra), Grange (46’ Fall), Benavente (46’ Saglik), Perbet

Waasland-Beveren - Moeskroen: 1-0

Waasland-Beveren sloot zijn zomerstage in het Nederlandse Doorwerth af met een overwinning tegen Moeskroen. De manschappen van Ferrera wonnen met het kleinste verschil na een doelpunt van jongeling Daan Heymans. Vanzo verliet uit voorzorg na half uur het veld na een tik. De Ghanese flankaanvaller Ampomah speelde zijn eerste minuten van de voorbereiding. Ook de nieuwste aanwinst Badibanga versierde zijn eerste minuten in het shirt van Waasland-Beveren. Morgen oefent de Oost-Vlaamse club tegen promovendus Cercle Brugge om 14 uur in Melsele. (whb)

Waasland-Beveren: Debaty, Schryvers (60’ Threlkeld), Salquist (60’ Gamboa), Caufriez (60’ Vukotic), Massop (60’ Foulon), Keita, Bizimana (60’ Verstraete), Boljevic (60’ Badibanga), Vanzo (35’ Lulic), Sadiku (46’ Ampomah), Ndiaye (60’ Heymans)

Moeskroen: Butez (76’ Libertiaux), Katranis (61’ Huyghebaert), Diedhiou, Zagre (46’ De Medina), Vojvoda (61’ Galitsios), Kuzmanovic (76’ Debaisieux), Napoleone (61’ Lukovic), Spahiu (76’ Dione), van Durmen, Mbombo, Frandtzy (76’ Jelavic)

Doelpunten: 85’ Heymans

Bruinisse - Oostende 0-14

Verschroeiend haalde KV Oostende in Zeeland uit tegen VV Bruse Boys, een slappe amateurploeg uit Bruinisse: 0-14. Het leek wel een overbodige oefenmatch.

Als afsluiter van zijn oefenstage oefende KV Oostende tegen de Voetbalvereniging Bruinisse, een ploeg die op de hoogte van eerste provinciale aantreedt.. Maar Belgische eersteprovincialers halen wel een hoger niveau.

KV Oostende kende geen enkele moeite om de zwakke Zeeuwen in te blikken. Nooit eerder haalde KV Oostende een zo indrukwekkende eindscore als in Zeeland vrijdagavond. Vier goals van de Albanese spits Guri vormden een stevig aandeel in de 0-8-rustcijfers. Beide teams waren het eens om geen kwartier rust te houden zodat ze de aanvang van Brazilië-België niet zouden missen.

Gert Verheyen hield na de rust enkel Milovic en Ondoa op het terrein en stelde negen invallers op. In sportpark Volharding volhardden de West-Vlamingen in hun efficiëntie. De tweede helft was nog geen kwartier jong of de Nederlandse keeper had al een dozijn ballen uit de netten geplukt. Een hattirck van EZivkovic resukteerde in 0-13. Uiteindelijk legde D'Haese de 0-14-eindstand vast. Een record in de clubgeschiedenis van KVO. Na 75 minuten floot de scheidsrechter de wedstrijd af. Na de douche volgden de Oostendenaars dan maar op de spelersbus naar huis de interland. (rpo)

Doelpunten: Rajsel (0-1), Guri (0-2 en strafschop, 0-3) Rajsel (0-4 en 0-5), Vandendriesche (0-6), Guri (0-7 en 0-8), Banda (0-9), Bataille (0-10), Zivkovic (0-11, 0-12 en 0-13), D'Haese (0-14).

KV Oostende, eerste helft: Ondoa, Lombaerts, Faes, Milovic, Caon, Ndenbe, Vandendriessche, Marquet, Canesin, Rajsel en Guri.

KV Oostende, tweede helft: Ondoa, Milovic, Bushiri, Mambabua, Bjelica, Nkaka, Banda, Boonen, D'Haese, Bataille, Zivkovic.