76-jarige Belg om het leven gekomen tijdens pleziervaart in Kroatië

Een 76-jarige Belg is op vakantie in Kroatië om het leven gekomen tijdens een excursie met een plezierboot. Vermoedelijk overleed de man aan hartfalen. Dat meldt het Kroatische 24Sata.

De 76-jarige G.E. bevond zich aan boord van de toeristenboot Poseidon, toen het vaartuig vrijdagochtend omstreeks 10.30 uur stopte in de Kvarner-baai voor de kust van Rijeka, zodat de meevarende toeristen even konden zwemmen. Even later merkten zwemmende mensen in het water een levenloos lichaam op.

Een arts die toevallig aan boord was, probeerde onze landgenoot nog drie kwartier lang te reanimeren, maar zonder succes. Een autopsie moet zekerheid verschaffen over de doodsoorzaak, maar naar verluidt zou het gaan om hartfalen.