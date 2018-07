Terwijl de Rode Duivels hun match van de eeuw spelen: Radja Nainggolan crasht met zijn Ferrari

Radja Nainggolan zal toch met een ietwat jaloers gevoel gezeten hebben vrijdag aangezien de Rode Duivels Brazilië bekampen in de kwartfinale van het WK. Of dat er mee te maken had dat hij zijn Ferrari in de vangrails reed, is niet geweten.

De nieuwbakken speler van Internazionale was niet in Milaan maar in zijn vertrouwde Rome. Hij zou er volgens Leggo en Calciomercato enkele truitjes van ex-club AS Roma zijn gaan halen met zijn zwarte Ferrari GtC. Op de terugweg raakte hij echter een vangrail na een klapband. Het accident gebeurde op de A1, zo’n vier kilometer ten noorden van het Toscaanse Arezzo.

Nainggolan hield er zelf niets aan over. Zijn wagen liep wel blikschade op en werd naar aan Ferrarigarage in Prato geholpen. Daar kreeg hij een vervangwagen om verder te kunnen rijden richting Milaan.