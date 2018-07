Vlaamse tweelingbroers halen legendarisch merk Saroléa uit de vergetelheid: “De beste elektrische motorfiets moet uit onze schuur komen”

De motorwereld bewonderend naar adem doen snakken: het is de Vlaamse broers Torsten en Bjorn ­Robbens gelukt. In een oude schuur, ergens in het ­Oudenaardse, hebben zij het legendarische Belgische motormerk Saroléa weer tot leven gewekt met een technologisch en esthetisch hoogstandje: de Saroléa Manx7.

De eerste klanten zijn in hun nopjes. Over enkele weken staat hun eigen ­Saroléa Manx7 in hun garage. Ze zijn met veertien. “Geen klanten, maar ambassadeurs”, corrigeert Bjorn Robbens, de oudste van de ...