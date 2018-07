Leuvense rector wil elke student naar buitenland sturen

Leuven - KU Leuven heeft samen met vijf andere universiteiten UNA Europa opgericht, een Europese universiteit. Op termijn wil de rector elke student op Erasmus sturen. De samenwerking spitst zich toe op de vakgebieden Cultureel Erfgoed, Europese Studies en Duurzaamheid.

Leuven krijgt door deze stap wel een erg centrale rol in het Europese hoger onderwijs Luc Sels

KU Leuven, de Vrije Universiteit van Berlijn, de Universiteit van Europa, de Jagiellonische Universiteit in Krakau, de Sorbonne in Parijs en de Complutense Universiteit van Madrid, hebben de krachten gebundeld om UNA Europa op te richten. Het wordt een soort van Universiteit van Europa, geïnspireerd door de oproep van de Franse president Emmanuel Macron en mogelijk gemaakt dankzij de financiering door de Europese Commissie. De universiteiten zullen samenwerken voor hun voornaamste expertisegebieden: Cultureel Erfgoed, Europese Studies en Duurzaameid. “De bestaande mobiliteit, bijvoorbeeld binnen Erasmus, willen we een boost geven”, zegt de Leuvense rector Luc Sels. “Op niet al te lange termijn zou iedereen internationale ervaring moeten kunnen opbouwen. In de groep van de zes deelnemende universiteiten zal dat worden bevorderd door de administratieve overlast snel weg te werken.”

Hoofdkwartier in Brussel

Meer nog, er zouden bijvoorbeeld studies deeltijds in Parijs en Leuven kunnen worden georganiseerd. Zo krijgen de studenten een diploma met het zegel van twee universiteiten. Het hoofdkwartier van UNA Europa zal op de KU Leuven-campus in Brussel komen. “Leuven krijgt door deze stap wel een erg centrale rol in het Europese hoger onderwijs”, zegt rector Luc Sels.

De onderliggende bedoeling van UNA Europa is om een bijdrage te leveren aan de Europese identiteit. “Als een student of personeelslid zich evengoed thuisvoelt in Leuven als in pakweg Krakau, dan is dat zonder twijfel een tastbare bijdrage aan wat Europa moet of kan worden.”

Britten doen niet mee

Voorlopig telt UNA Europa zes leden en dat zal wellicht nog een tijdje zo blijven. Sels vindt het wel jammer dat er geen Britse universiteit bij is. “Maar ja, dat hangt voor een groot stuk af van de landing van de Brexit”, zegt de rector. “Dat moeten we afwachten. En Brexit was, zoals je weet, een verhaal van Europees wantrouwen, zowat het tegenovergestelde van UNA Europa.”