Te veel assistentiehonden blijken niet geschikt voor de job: nieuw kweekprogramma wil perfecte assistentiehond afleveren

Gent / Merelbeke - Vier op de tien tot assistentiehond opgeleide honden blijken uiteindelijk niet geschikt voor de job. Dat kost een bom geld aan opleidingen en betekent een hoop tijdverlies, terwijl de wachtlijsten voor assistentiehonden langer worden. UGent-prof Bart Broeckx start daarom zelf met een kweekprogramma.

De hond is de beste vriend van de mens, maar voor veel mensen met een handicap of een aandoening speelt de hond een cruciale rol in hun leven. Speciaal opgeleide honden worden door assistentiehondenverenigingen ...