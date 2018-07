Tourrenners Lotto-Soudal kijken gezamenlijk naar Rode Duivels

Als België vanavond na een legendarische wedstrijd zich plaatst voor de halve finale, dan zullen alvast de renners van Lotto-Soudal zich hun leven lang herinneren waar ze waren: het weinig tot de verbeelding sprekende Brît Hotel in La Chapelle-Achard.

Thomas De Gendt en co verzamelden zich netjes in de bus van Lotto-Soudal om de wedstrijd, voorzien van Belgische commentaar, te volgen via televisie. Het merendeel van het personeel was uitgedost in een truitje van de Rode Duivels maar de grootst aandacht ging duidelijk uit naar het maken van de juiste pronostiek. Verdere details werden helaas niet prijsgegeven.