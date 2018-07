Neymar kan het niet laten: wereldwijd verontwaardiging over (zoveelste) duidelijke schwalbe

Het was al dagenlang hét gespreksonderwerp op het WK, maar zelfs ondanks aanhoudende kritiek uit de hele wereld kon Neymar het niet laten: ook tegen de Rode Duivels ging de Braziliaanse spits zonder contact tegen het gras op zoek naar een penalty.

Neymar kwam vijf minuten na de rust vanop links het Belgische strafschopgebied binnen, achtervolgd door Fellaini en Meunier, toen de spits zonder (voldoende) contact het gras opzocht.

Foto: Photo News

De Braziliaanse bondscoach Tite maakte nog het bekende VAR-gebaar, maar op dat moment was een schuldbewuste Neymar zelf alweer rechtgestaan, en had hij uit vrees voor een gele kaart (die hem een schorsing in de halve finale zou opleveren) de scheidsrechter aangemaand om vaart te maken met het spel.

Het kwam Neymar (nog maar eens) op wereldwijde spot en kritiek te staan...

Neymar... je lijkt wel een dolfijn — Jeroen Spaan (@Spoon0612) 6 juli 2018

Wat een scheids, geef die Neymar geel ofzo — Twan (@Twan073) 6 juli 2018

"Doorspelen, doorspelen." Neymar merkt dat een kwartier rollen alleen zin heeft als je voor staat. — Rowan de Jonge (@RowandeJonge) 6 juli 2018

Neymar in 1 gifje #BRABEL pic.twitter.com/LPQ3zHy1IT — Shamira | Wander Rebel (@wanderrebelnl) 6 juli 2018