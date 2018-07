Reclamemodel ruilt SPA voor SP.A

De Leersnyder in het reclameclipje van Spa een hele tijd geleden. Foto: rr

Brugge - SP.A Brugge heeft een opvallende naam gestrikt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Florian De Leersnyder vervangt als onafhankelijke Sammy Roelant voor de vijfde plaats.

Zijn naam zegt u mogelijk niet veel, maar de kans is groot dat hij u toch bekend voorkomt. Florian De Leersnyder was de voorbije jaren te zien in tal van reclamespots, voor onder meer drank- en voedingsproducten. Al legt hij daar zelf liever niet de focus op.

Hobby

“Dat reclamewerk is een uit de hand gelopen hobby, zoals ik er wel meer heb. Zo geef ik ook les over bier als zytholoog”, aldus de ondernemende 31-jarige Bruggeling, die de kost verdient als marketingmanager voor een beursgenoteerd bedrijf en nu dus de politiek instapt.

“Als onafhankelijke, want ik heb geen politieke kleur. Maar ik geloof sterk in het verhaal van Verder met Brugge. Ik wil mee ideeën omzetten in tastbare, zichtbare projecten.”

Zo wil De Leersnyder, die na zijn studies een tijdlang in het Deense Aarhus woonde en zag hoe de bewoners er aan en op het water leefde, meer zitgelegenheden aan de Reien, en zwemmen en kajakken mogelijk maken. “Het stadswater, dat Brugge groot gemaakt heeft, is absoluut onderbenut. Dat geldt ook voor het havengedeelte tussen Sint-Jozef en Sint-Pieters. Daar moet een combinatie van wonen en werken mogelijk zijn, vergelijkbaar met de wijk aan het MAS in Antwerpen.”