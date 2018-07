Onze chef voetbal juicht en jubelt: “Supermannen (en het is nog niet gedaan)”

Dit is geen droom. Dit is realiteit. Knijp nog maar eens in je wang. Vraag het aan je partner, kinderen, ouders, buren. Allemaal hebben ze gezien hoe de Rode Duivels Brazilië hebben geklopt en in de halve finale van het WK zitten. Het werk van 11 supermannen. En het is nog niet gedaan. Frankrijk, de Belgen komen eraan, en ze willen naar de finale.